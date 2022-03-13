HBL冠軍戰》光復勇奪校史首座冠軍 林智堅與球員擁抱慶奪冠

市長林智堅與球員擁抱同慶奪冠（市府提供）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市光復高中拿下校史HBL聯賽首座冠軍！光復中學在4強賽中，率先以78比63打敗尋求衛冕的泰山高中，搶下晉級冠亞軍戰的門票。今晚與南山高中在激戰40分鐘後，靠著陳將双及張俊生，合力攻下41分，漂亮的以59比57抱走金盃，也創下新竹市球隊在HBL聯賽的歷史最佳紀錄。市長林智堅也到台北小巨蛋加油，奪冠後激動與教練、球員擁抱慶祝，他也承諾要請球員吃牛排，也將研議全市為光復慶賀。

今日冠軍賽人潮擠爆小巨蛋，光復第一節以紮實的防守緊咬南山，第二局以31比33落後2分，第三局47比48兩隊比分仍舊緊緊咬住雙方互有失誤與進分，進入第四局，最後30秒南山追平比分，又被光復拉開，最後陳將双二分入手，結束比賽。

請繼續往下閱讀...

「每一顆都是用生命在打球，只有累積沒有奇蹟！」林智堅表示，從非四強到四強到冠軍，這是每一次新竹市的運動員出去比賽，帶給他的提醒，任何運動項目皆是如此，比賽場每一個能夠感到榮耀的背後，都是非常艱困的訓練。新竹市近幾年的籃球項目具有極大的斬獲，2018年光復高中代表新竹市第一次進軍HBL奪下殿軍，前年及去年新竹高商女籃隊在HBL乙組女籃賽事奪冠軍，完成衛冕。

新竹市光復高中拿下校史HBL聯賽首座冠軍。（市府提供）

「榮耀是全新竹的，光靠我們是沒辦法辦到！」教練陳定杰賽後強調，今晚的勝利除了場上球員們賣力展現球技外，也充份感受到來自新竹家鄉給予的力量，負責光復高中啦啦隊加油團的謝文海組長表示「看著球隊能夠一路登頂，作為最佳第六人，光復啦啦隊當之無愧。」，一路走來真的很謝謝一直支持光復籃猿的新竹市政府、學校團隊、家長和每位市民好朋友們。

「終於可以放下心，好好睡覺」帶隊教師何長仁表示，在比賽前每天的心思都放在如何讓選手發揮平日訓練的水準，頂住小巨蛋的壓力，每晚都輾轉難眠，真的很開心他們都做到了。

「最強高中生」陳將双則興奮的表示，去年在4強戰中只拿到第三名，感到相當遺憾，今年大家加強了上次沒做好的部分，強勢回歸。小飛俠張俊生感性的說，每次在賽前教練都會和大家說：享受比賽、開心打球，要把握好自己能把握住的事情，且最重要的是「要拿出不會後悔的球賽」。

新竹市光復高中拿下校史HBL聯賽首座冠軍。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法