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格鬥》又正又能打 「紅豆餅妹」鐵籠搏擊奏捷

2022/03/13 22:04

陳雪兒。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕 WOTD-ETD07北市紅館週日激戰，立技為主的「鐵籠搏擊」中，來自德國的網紅正妹「紅豆餅妹」陳雪兒傳出捷報！歷經3回合鏖戰，裁判判定30：28擊敗蔡依柔，樂得她說：「前陣子特訓減重奏效，等下終於可以吃紅豆餅慶功。」

27歲的陳雪兒人高手長，代表格鬥部落／八臂之子挑戰「鐵籠搏擊」女子蠅量級，與積極搶攻的蔡依柔一路激戰，締造參賽2連勝，「紅豆餅妹」透露：「上次去年底在花蓮打，當時有戴頭套，還是被K很慘。這次沒有頭套，反而沒什麼傷，可見訓練真的有效果。」陳雪兒常上網在社群媒體分享生活點滴，擁有眾多粉絲，外型甜美、人氣頗旺的她，卻有著不服輸的好強個性，「因為我很敏感，怕被打，所以想克服這個弱點，要跟自己挑戰，2年前開始練習泰拳。」

陳雪兒。（大會提供）

覺得上輩子是台灣人的陳雪兒，高一來寶島旅遊就深深愛上，2012年到板橋莒光路紅豆餅攤打工，隔年甚至自己當老闆，「這裡氣候溫暖，食物又好吃，再過兩年就可以領身份證，終於可以當『正港』台灣人。」為了這次比賽，陳雪兒去年底赴花蓮「格鬥部落」訓練，近兩個月內減重5公斤，「要做就要認真做，每天早上7點半開始訓練，還不能吃我最愛的甜食，真的很辛苦。」如今獲勝後，她笑著說：「等一下就要去板橋吃紅豆餅！」

　　

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