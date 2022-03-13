PLG》石博恩本季進步 隊友信心喊話：你是喬丹！

石博恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今在主場以91：82收下5連勝，除了林志傑、張宗憲在末節用三分球連線，石博恩也在該節有5分貢獻。對於他本季的進步，總教練許晉哲透露，隊上兩名洋將辛特力和塞瑟夫給石博恩很多信心，總跟他說：「你是Michael Jordan！」鼓勵他勇於出手。

石博恩本季場均7.2分、7.2籃板，兩分球命中率56.3%，比起上季3.4分、4.1籃板、命中率41.94%有明顯的進步，且獲得更多上場時間。

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許晉哲透露，石博恩在季外下了不少功夫，「他在暑假請了個人技術教練，針對不足的地方再加強，團隊練球之前，他已經練完一遍，這點是他今年進步很多的原因。」另外許晉哲提到，隊友也給了石博恩很多信心，像是塞瑟夫和辛特力都會跟他說：「你是Michael Jordan！」鼓勵他多出手，讓他心態改變不少。

對此，石博恩也認同，他笑說，隊友給他很多鼓勵，也讓他能更有信心出手。

不過，對於今天從領先10分，到後來差點被領航猿逆轉，許晉哲表示，球隊防守出了很多問題，且最近連3週碰上領航猿，彼此越來越熟悉，他們也越來越難對付。

勇士烏克蘭洋將塞瑟夫連兩場上陣，此仗進帳11分、11籃板，許晉哲透露，原本考量塞瑟夫的情況，不打算讓他連兩場上陣，主要是因為辛特力早上腳不舒服，「塞瑟夫前一晚還是睡不好，但知道球隊有些狀況，他也願意盡量調整，幫助球隊。」

台北富邦勇士塞瑟夫單手扣籃。（記者陳志曲攝）

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