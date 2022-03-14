足球》「今日烏克蘭，明日其他國家遭殃」 烏國足壇傳奇發出警告

烏國足壇傳奇舍夫琴科。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏國足壇傳奇舍夫琴科（Andriy Shevchenko）昨日接受義大利媒體《晚郵報》採訪時透露，自己每天都在祈禱和平，「如果普廷（Vladimir Putin）不停止下來，未來會輪到其他國家遭殃。」

烏俄戰爭爆發以來，現年45歲的舍夫琴科心繫家鄉，不斷向外界呼籲和平理念，譴責俄羅斯發動戰爭，他也認為全球體壇禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽決定是正確的，「只要戰爭尚未平息，俄羅斯運動員就不應該參加比賽，我每天都在祈禱和平到來。」

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目前居住在倫敦的舍夫琴科透露，自己的母親與其他家人們都還留在烏克蘭首都基輔，隨時可能遭戰火波及，「我也很想趕過去，想盡我所能保衛我的國家，但是機場被炸毀了，我住在機場附近的姑姑，一直在地下避難。」

舍夫琴科強調自己並不是反俄，他反對的是決定武力入侵烏克蘭的俄羅斯政府，「我們以前在學校也會講俄語，俄語在烏克蘭並沒有被禁止，我沒有將矛頭指向俄羅斯人民。」

最後舍夫琴科再次祈禱和平到來的一天，「我們希望和平，一旦投降就會失去自由和權利，這次是烏克蘭遭殃，如果普廷不停止下來，明天就會輪到其他歐洲國家了。」

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