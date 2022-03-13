格鬥》最強護士吳巧貞、前館長二弟子 各自贏得鐵籠搏擊

最強護士吳巧貞（右）。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕WOTD-ETD07北市紅館週日激戰，兩年前拿到職業資格的「魔力小紅」最強護士吳巧貞回來了！因簽下ONE Championship合約無法打業餘賽，如今大會特地讓她參與鐵籠搏擊，面對OECD合發格鬥跆拳道出身的陳玉鈴，三回合多次摔倒對手，最終裁判判定獲勝。

首次參與立技為主格鬥，吳巧貞賽前1個多月請國家級教練任任、老虎指導打擊，仍不滿意臨場表現，「還不夠勇敢，應該可以更好，只給自己70分及格分數。」近兩年因疫情無法出國挑戰職業賽事，吳巧貞至少透過鐵籠搏擊找回臨場感覺，「非常開心，一站上場全身開始沸騰，又聽到好多人加油，內心覺得超感動，會想要變更好來回應大家。」

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吳巧貞生活相當充實，除了還在牙醫診所上班，更開始格鬥教學，「我現在斜槓嚴重，『上班救人、下班扁人、晚上教人』，很希望透過我的比賽，可以激勵更多台灣人，一起來參與格鬥訓練。」

前館長二弟子李育昇（右）。（大會提供）

此外，在「綜合格鬥」打下7連勝的前館長二弟子李育昇，由於已在3月離職，這次掛「一個人的武林」參賽，面對K1專家吳德隆，首度挑戰「鐵籠搏擊」的李育昇拉鋸三回合，由裁判判定勝利，

「想做點變化，給自己多些挑戰。」李育昇賽後說：「怕痛，所以拉開距離，這是我第一次打這個。」剛離開待7年的成吉思汗，李育昇跟師父館長談過，「謝謝館長和其他跟我訓練的人，因為有人生規劃，想在新莊開館，希望結合格鬥和健身，讓更多人來體驗。」





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