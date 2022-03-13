晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

格鬥》羽量級名將林禾順後勁強 逆轉贏得南北大戰

2022/03/13 23:27

林禾順（上）壓制對手。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「PP石墨烯塑崩褲WOTD-ETD 07」在台北紅館舉行的綜合格鬥賽，台灣業餘羽量級之王林禾順撐過過首回合就遭擊倒困境，最終逆轉扳倒來自高雄的勁敵李稘錄，贏得壓軸「南北大戰」也締造8連勝。

來台北iFighting進行勢格鬥運動館的林禾順，在台灣業餘綜合格鬥界頗具知名度，至於李稘錄更一路打下全運散打、全民運柔術雙金，如今南北雙雄強碰，首回合就激烈交鋒，李稘錄一記右上直拳轟到對手頭部，林禾順應聲跌座地上，所幸被鈴聲救起。林禾順死裡逃生，第2、3回合積極搶攻，甚至壓制在對手身上猛灌鐵拳，最終裁判一致判定他獲勝，驚險翻盤的林禾順說：「這算是我比賽以來最辛苦的一場，原本想終結對手，但第1回合我算被擊倒，後2回合我告訴自己不能再出現同樣的錯。」

沈昱誠（左）。（大會提供）

男子組次中量級對決，來自桃園刃口特勤戰技館的沈昱誠，遭遇角力國手首次跨界挑戰WOTD的林明典，形成「立技特勤vs.角力猛獸」之戰，雖然林明典想把比賽帶到地面，但沈昱誠小心謹慎提防，第三回合1分08秒趁林明典擒抱失誤，背面壓制住林明典連續重拳，裁判TKo讓他拿下第3勝。

男子輕量級之戰，視UFC傳奇冠軍「小鷹」卡哈比（Khabib Nurmagomedov）為偶像的彭浩宇，與彭政眾上演「雙彭對決」，彭浩宇仿照「小鷹」招牌打法，數度把對手抱摔，笑納3連勝也開心戴起友人準備的「小鷹」帽子，讓全場氣氛High到不行。

彭浩宇獲勝戴起「小鷹」帽子。（大會提供）

　

　　　　

　

　　　　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。