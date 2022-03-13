格鬥》羽量級名將林禾順後勁強 逆轉贏得南北大戰

林禾順（上）壓制對手。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「PP石墨烯塑崩褲WOTD-ETD 07」在台北紅館舉行的綜合格鬥賽，台灣業餘羽量級之王林禾順撐過過首回合就遭擊倒困境，最終逆轉扳倒來自高雄的勁敵李稘錄，贏得壓軸「南北大戰」也締造8連勝。

來台北iFighting進行勢格鬥運動館的林禾順，在台灣業餘綜合格鬥界頗具知名度，至於李稘錄更一路打下全運散打、全民運柔術雙金，如今南北雙雄強碰，首回合就激烈交鋒，李稘錄一記右上直拳轟到對手頭部，林禾順應聲跌座地上，所幸被鈴聲救起。林禾順死裡逃生，第2、3回合積極搶攻，甚至壓制在對手身上猛灌鐵拳，最終裁判一致判定他獲勝，驚險翻盤的林禾順說：「這算是我比賽以來最辛苦的一場，原本想終結對手，但第1回合我算被擊倒，後2回合我告訴自己不能再出現同樣的錯。」

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沈昱誠（左）。（大會提供）

男子組次中量級對決，來自桃園刃口特勤戰技館的沈昱誠，遭遇角力國手首次跨界挑戰WOTD的林明典，形成「立技特勤vs.角力猛獸」之戰，雖然林明典想把比賽帶到地面，但沈昱誠小心謹慎提防，第三回合1分08秒趁林明典擒抱失誤，背面壓制住林明典連續重拳，裁判TKo讓他拿下第3勝。

男子輕量級之戰，視UFC傳奇冠軍「小鷹」卡哈比（Khabib Nurmagomedov）為偶像的彭浩宇，與彭政眾上演「雙彭對決」，彭浩宇仿照「小鷹」招牌打法，數度把對手抱摔，笑納3連勝也開心戴起友人準備的「小鷹」帽子，讓全場氣氛High到不行。

彭浩宇獲勝戴起「小鷹」帽子。（大會提供）

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