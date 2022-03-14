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CBA》9記三分彈、狂飆43分！陳盈駿雙創生涯新高

2022/03/14 06:53

陳盈駿。（取自廣州龍獅微博）

〔體育中心／綜合報導〕2021至22賽季中國CBA第3階段，「台灣隊長」陳盈駿火力全開，昨晚9記三分彈、狂飆43分，皆創生涯新高，並率廣州龍獅120：101痛擊廣東宏遠衛冕軍， 揮別4連敗陰霾，取得8年來對戰首勝。

現年28歲的陳盈駿，本季表現成熟迎來生涯年，儘管前場慘敗給北京僅得3分，再戰多年老冤家廣東，這位明星控衛強勢反彈，出賽41分鐘，25投16中、包括三分球16投9中，繳出43分、6籃板、3助攻、1抄截的洋將等級數據，更重要的是，他帶領球隊一路壓制強敵，上半場47：41領先，易籃後持續擴大優勢，第4節甚至領先多達31分，最終止敗奏捷。「這場我們贏得確實不容易，廣東是支很強球隊。我們贏在防守和籃板保護。」正負值+26為全場最高的陳盈駿解釋，臨場找回狀態的原因，主要是進攻果斷，防守執行力和專注度，「場上我沒有想很多，只希望對球隊做出貢獻。防守端盡最大能力去守，進攻端串聯好球隊，是自己的機會就果斷把握。」

廣州在陳盈駿組織傳導下，戰績20勝14負暫居第8，例行賽最後階段還有機會更上層樓，已經入選明星賽的台將手感發燙，信心滿滿地說：「當然很開心，我會享受過程。」

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