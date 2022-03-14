MLB》封館期間被迫退職 大谷好夥伴翻譯水原復職上工了

翻譯水原一平在封館期間被迫解職，封館結束後終於能復職上工，日媒也大讚他即使再遭遇難關還是努力支持著大谷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟封館僵局長達99天，日前終於順利圓滿落幕，同時也將會是一個162場的完整賽季，這也代表天使二刀流名將大谷翔平將不會因為賽季延遲導致進入自由市場的時間被多拖一年，除此之外，解除封館後，做為大谷最親密夥伴的翻譯水原一平，也終於能夠復職上工。

大聯盟舊版的勞資協議在台灣時間去年12月2日到期，但當時聯盟與球員工會依舊沒有討論出新的方案，大聯盟也面臨26年來首度的封館，然而在封館期間除了禁止進行選手合約談判外，球員、教練及隊職員私下全都無法聯絡溝通，就連隨隊翻譯也受到影響，因此先前水原在封館期間，也被迫要先解職，所幸10日解封後球隊也馬上將他復職。

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水原在2018年2月與大谷一起來到美國，幫助他準備參加大聯盟的比賽。從那以後，他成為了無名英雄，在廣泛的領域支持大谷。水原除了為大谷翻譯外，還是大谷訓練夥伴，幫他檢查投球和拍攝擊球的鏡頭，並在各個方面提供幫助他的訓練程序，日媒指出即使遭遇封館難關，水原依然靠著緊密溝通，在公私上都全力支撐大谷，盛讚他是相當值得信任的好夥伴。

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