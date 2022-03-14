NBA》KD爆砍本季新高53分 主場瘋了狂喊「解放厄文」

杜蘭特拿下53分，與本季首次進入主場的厄文擁抱。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天在主場迎戰尼克，杜蘭特（Kevin Durant）獨砍個人賽季新高53分，率隊以110：107贏球，籃網拿下3連勝居東部老8。至於戰績第12的尼克隊則吞下2連敗。

杜蘭特今天完全主宰戰局，包括比賽終了前56.3秒的致勝三分球，另外最後4罰俱中鎖定勝局，總共拿下53分、6籃板、9助攻、2抄截的全能數據。

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杜蘭特此役除創下個人本賽季最高分，也是轉隊到籃網以來的得分新高。過去他單場最高分則是2014年效力雷霆時曾對勇士砍下54分。另外，卓蒙德（Andre Drummond）此役也攻下18分10籃板。

此役還出現有趣場景，由於紐約最近放寬疫苗限制，尚未接種疫苗的厄文（Kyrie Ivring）今天是本賽季頭一次獲准進入主場，不過他還是無法出賽，只能跑到充滿人群的看台看球，攝影機一路追著他跑，主場的籃網球迷也高呼：「解放厄文！」

杜蘭特賽後受訪，多次對紐約市長亞當斯 （Eric Adams）喊話：「這很有趣。紐約市的政策根本沒有任何意義。很多人沒有接種疫苗就進入我們的場館，對吧？我完全不懂，感覺現在發聲是試圖運用自己的權威。」「他可以來比賽，但不能上場...我希望 Eric 能盡快找到解決方法，這真的很瘋狂。」

Kyrie Irving purchased courtside seats to support his teammates today at home.



（h/t @malika_andrews） pic.twitter.com/2KspS3FSqT — ESPN （@espn） March 13, 2022

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