NBA》KD爆砍本季新高53分 主場瘋了狂喊「解放厄文」

〔體育中心/綜合報導〕籃網今天在主場迎戰尼克,杜蘭特(Kevin Durant)獨砍個人賽季新高53分,率隊以110:107贏球,籃網拿下3連勝居東部老8。至於戰績第12的尼克隊則吞下2連敗。

杜蘭特今天完全主宰戰局,包括比賽終了前56.3秒的致勝三分球,另外最後4罰俱中鎖定勝局,總共拿下53分、6籃板、9助攻、2抄截的全能數據。

杜蘭特此役除創下個人本賽季最高分,也是轉隊到籃網以來的得分新高。過去他單場最高分則是2014年效力雷霆時曾對勇士砍下54分。另外,卓蒙德(Andre Drummond)此役也攻下18分10籃板。

此役還出現有趣場景,由於紐約最近放寬疫苗限制,尚未接種疫苗的厄文(Kyrie Ivring)今天是本賽季頭一次獲准進入主場,不過他還是無法出賽,只能跑到充滿人群的看台看球,攝影機一路追著他跑,主場的籃網球迷也高呼:「解放厄文!」

杜蘭特賽後受訪,多次對紐約市長亞當斯 (Eric Adams)喊話:「這很有趣。紐約市的政策根本沒有任何意義。很多人沒有接種疫苗就進入我們的場館,對吧?我完全不懂,感覺現在發聲是試圖運用自己的權威。」「他可以來比賽,但不能上場...我希望 Eric 能盡快找到解決方法,這真的很瘋狂。」

