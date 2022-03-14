MLB》日本左投獲10億合約 韓媒為金廣鉉惋惜「無情的3天...」

金廣鉉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕受到大聯盟封館影響，韓籍左投金廣鉉本月8日宣布與老東家SSG登陸者簽約重返韓職，孰料勞資談判卻在三天後達成協議、結束封館，近日陸續傳出不少簽約消息，也讓南韓媒體與球迷不免為金廣鉉感到惋惜。

南韓媒體《starnews》今就以「對金廣鉉來說無情的三天...不到48小時就公布29張自由球員合約」為題來為自家左投嘆息，內文引用美國媒體《spotrac》公布的簽約資料，指出從12日韋赫森（Drew VerHagen）與紅雀簽約開始算起，到13日晚間，不到48小時就有13名選手拿到合約、若加上小聯盟約一共有29張。

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金廣鉉效力紅雀兩年，繳出10勝7敗防禦率2.97的成績，145.2局的投球送出104次三振，絕對有續留大聯盟的實力，不僅封館後《運動畫刊》票選聯盟前25大自由球員中時將他列在16位、在左投中排名僅不及道奇塞揚克蕭（Clayton Kershaw）及羅冬（Carlos Rodon），紅雀總管總管莫茲里爾克（John Mozeliak）日前也曾公開表示曾考慮與他續約。

韓媒提到，在那瘋狂的48小時，不僅克蕭（道奇）、羅冬（巨人）都相繼拿到合約，就連當時未進榜的菊池雄星都以三年3600萬合約（約10.2億新台幣）轉戰藍鳥，因此認為若封館早日結束，後來以151億韓元（約新台幣3.8億元）合約回到韓職的金廣鉉應該也能拿到類似的合約。

金廣鉉在加盟SSG登陸者後，曾表示對於回韓職的決定「絕對不會後悔」，雖然可能會有球迷感到遺憾，但自己會讓大家覺得「金廣鉉回來是對的」。

報導指出，雖然金廣鉉的態度堅定，但當球迷看到其他大聯盟選手陸續簽下新合約後，還是不免替他覺得遺憾與惋惜。

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