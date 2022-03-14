MLB》補強不斷！大都會1.1億再簽前洋基牛棚大將

奧塔維諾重回國聯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會昨天才從運動家交易來王牌投手巴西特（Chris Bassitt），補強腳步仍未停歇，根據美媒報導，今天將以1年400萬美元（約新台幣1.1億）簽下奧塔維諾（Adam Ottavino）增添牛棚戰力。

《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）在封館結束後就曾表示，大都會將把重心放在提升投手輪值以及牛棚深度上，如今在自由市場重啟後立馬展開行動，奧塔維諾的到來也將與終結者迪亞茲（Edwin Diaz）、魯戈（Seth Lugo）以及梅伊（Trevor May）共築後援防線。

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今年高齡36歲的奧塔維諾去年在紅襪防禦率4.21差強人意，前一年更高達5.89，不過他2019年在洋基防禦率僅1.90。雖然過去兩季表現起伏不定，但仍維持高三振率特點，去年62局投球就飆出71K，至2018年起，每9局更能投出11.9次三振，總三振數排行所有後援投手第6，滑球讓打者揮空能力令人稱羨。

奧塔維諾另一項優勢是他對右打非常有一套，相較於左打對戰打擊率2成74，他面對右打可以使對手打擊率降至2成19。他的到來也將頂替法米利亞（Jeurys Familia）所遺留下來的空缺，法米利亞昨日與費城人簽下一張1年600萬（約新台幣1.7億）美元的合約。

大都會在經過全方位補強後，現在陣中獨缺牛棚左投，好在自由市場還有夏芬（Andrew Chafin）、韓德（Brad Hand）等人還未找到新東家，球隊也可能梭哈向釀酒人盤來近4年3度獲得年度最佳後援的哈德（Josh Hader）。

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