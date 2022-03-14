NFL》傳奇四分衛布雷迪宣告復出！回歸海盜迎第23個球季

傳奇四分衛布雷迪宣告復出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕44歲NFL超級巨星、傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）於1月底拋出震撼彈，宣告退役，然而僅僅不到2個月，今日他又在社群發文稱還有未完成的事，宣告自己將復出，迎接第23個球季。

布雷迪今日在個人社群發文寫道：「過去2個月裡，我意識到我的位置仍然還是在球場上，而不是在看台上，當然會有這一天，但不是現在，我愛我的隊友，我愛支持我的家人，他們讓這一切變為可能，我將會回歸坦帕（海盜）迎接我的第23個球季。」

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根據美國媒體報導，布雷迪確實曾多次考慮復出，而海盜也對於四分衛的位置產生不確定，一度還傳出對於網羅華森（Deshaun Watson）非常認真，而值得注意的是，布雷迪宣告復出正剛好是NFL自由球員市場開市的前一天。

據海盜主帥亞瑞安斯（Bruce Arians）的說法，布雷迪先前決定退休因素主要是基於家庭、健康狀況。不過由於現在已經獲得家人的全力支持，所以他才會做出回歸的決定。

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady （@TomBrady） March 13, 2022

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