NFL》傳奇四分衛布雷迪宣告復出！回歸海盜迎第23個球季

傳奇四分衛布雷迪宣告復出。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕44歲NFL超級巨星、傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)於1月底拋出震撼彈,宣告退役,然而僅僅不到2個月,今日他又在社群發文稱還有未完成的事,宣告自己將復出,迎接第23個球季。

布雷迪今日在個人社群發文寫道:「過去2個月裡,我意識到我的位置仍然還是在球場上,而不是在看台上,當然會有這一天,但不是現在,我愛我的隊友,我愛支持我的家人,他們讓這一切變為可能,我將會回歸坦帕(海盜)迎接我的第23個球季。」

根據美國媒體報導,布雷迪確實曾多次考慮復出,而海盜也對於四分衛的位置產生不確定,一度還傳出對於網羅華森(Deshaun Watson)非常認真,而值得注意的是,布雷迪宣告復出正剛好是NFL自由球員市場開市的前一天。

據海盜主帥亞瑞安斯(Bruce Arians)的說法,布雷迪先前決定退休因素主要是基於家庭、健康狀況。不過由於現在已經獲得家人的全力支持,所以他才會做出回歸的決定。

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm