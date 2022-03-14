中職》換味全龍隊傳喜訊！ 201公分「巨投」抱回美人歸

廖任磊。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年有不少中職球員趁著休賽季完成人生大事，繼統一獅隊投手胡智為、中信兄弟牛棚投手蔡齊哲後，味全龍201公分「巨投」廖任磊也貼出結婚照、開心向大家報告結婚消息，並表示：「會帶著責任感繼續努力」。

富邦悍將張瑞麟、陳真等人今年都在休季期間完成終身大事，胡智為、蔡齊哲也都如願抱得美人歸，現在連味全龍都傳出喜訊，廖任磊宣布終結單身、昨在社群貼出幸福洋溢的結婚照、並開心向大家報告：「我要結婚了！會帶著責任感繼續努力謝謝大家一直以來的支持。」除了球迷們紛紛獻上祝福，旅美球星劉致榮、日職巨人投手櫻井俊貴也在貼文留言恭喜他。

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今年28歲的廖任磊，擁有旅美（海盜）和旅日（巨人、西武）資歷，2020年返台參加中職選秀，最後在首輪尾段被味全龍挑中，曾在2017年日職投出157公里火球的他，速球一直是金字招牌，去年開季被設定為布局投手，但是控球能力不佳，導致失分偏多，去年出賽43場3場先發40場救援，戰績1勝4敗，1次救援成功、6次失敗，拿下8個中繼點，防禦率4.99。

廖任磊生涯多半以後援為主，原本開訓葉君璋也曾點名他是守護神候選人，不過三場自辦熱身賽都是由他擔任先發投手，3月6日他對樂天桃猿先發2局，被擊出2支安打失1分，投出3次三振，10日對上新北成棒表現更上層樓，只在1局上被首名打者安打，連續解決最後9名打者，投出4次三振，先發3局無失分。

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