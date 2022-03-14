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NBA》終等到「GAP連線」合體！ 賈奈特、艾倫相擁解恩仇（影音）

2022/03/14 09:56

賈奈特退休儀式艾倫特地前來祝賀。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天為2008年奪冠功臣舉賈奈特（Kevin Garnett）舉辦球衣退休儀式，其中另一項焦點「GAP連線」之一的艾倫（Ray Allen）也親臨現場祝賀，兩人在場中緊緊相擁，解開多年恩怨，綠衫軍球迷也終於看到三人再次合體。

賈奈特2007年從灰狼交易到塞爾提克，與皮爾斯（Paul Pierce）、艾倫組成三巨頭，08年首度合體就初嘗冠軍滋味，並在2010年再度重返總冠軍戰，最終與湖人苦戰7場吞敗。賈奈特總計在波士頓6季，場均繳出15.7分、8.7籃板。

三人雖然在綠衫軍共創榮耀，不過艾倫2012年選擇離開波士頓投靠熱火，引發眾多塞爾提克隊友不滿，並與這位傳奇射手關係惡化，賈奈特也因被好友背叛，中斷彼此聯絡。2018年皮爾斯球衣退休典禮艾倫也未到場見證。

好在事過境遷，三人今天再次重聚，賈奈特也在致詞時提到，「我想說些什麼，很高興看到艾倫來到這裡，真的，下一個就是你了（球衣退休），兄弟！」艾倫也特別到場中央與賈奈特相擁，雙方多年來的嫌隙頓時化解，隨後皮爾斯也上前擁抱，全場球迷也起身鼓掌致意，畫面令人感動。

「GAP連線」三人相擁。（美聯社）

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