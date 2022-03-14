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NBA》恩比德轟35分、T.哈里斯關鍵三分 七六人延長賽險勝魔術

2022/03/14 10:29

七六人作客魔術遭遇頑強抵抗，最後才在延長賽驚險勝出。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕東部強權七六人今作客奧蘭多出戰東部爐主魔術隊，兩隊戰績、實力皆有一定落差，原以為戰局會呈現一面倒，沒想到七六人卻遭遇魔術頑強抵抗，從上半場就陷入雙位數落後，下半場雖然回神但卻錯過絕殺機會，激鬥到延長賽，才靠著T.哈里斯（Tobias Harris）的關鍵超前三分球，在驚濤駭浪中以2分之差險勝。

七六人今日賽前以40勝25敗戰績排在東部第二，早早就掉出季後賽行列的魔術隊則以18勝50敗排在東部墊底，兩隊實力懸殊，外界原預期將會上演一面倒的屠殺秀，沒想到主場作戰的魔術展現驚人韌性，首節節末先拉出一波7：0小高潮取得領先，次節魔術火力未歇，C.安東尼（Cole Anthony）攜歐基奇（Chuma Okeke）搶分，在上半場結束時大領先差距來到12分。

下半場七六人才終於回神，T.哈里斯、馬克西（Tyrese Maxey）接連在三分外線得手，率隊打出一波10：0，將分差縮小，最末節兩隊交替得分、互有領先，T.哈里斯完成三分打，但C.安東尼很快就靠罰球追平，馬克西在正規賽最後一秒在外線出手，但卻沒能命中，雙方以104平進入延長賽。

恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）先發制人，在延長賽開賽就合拿5分，不過魔術C.安東尼更可怕，不到3分鐘內連砍三顆三分彈、獨攬9分，幫助球隊重新要回領先，然而隨後哈登上籃得手，T.哈里斯在最後31分秒，放進關鍵的超前三分彈，手感火燙的C.安東尼最後措失絕殺機會，終場七六人就以116：114驚險收下勝利。

C.安東尼在延長賽獨攬9分。（美聯社）

上半場僅拿12分的恩比德，下半場及時甦醒，此役最後轟下全場最高的35分還狂抓16籃板，另有7次助攻，T.哈里斯和哈登都拿下26分，尼恩（Georges Niang）16分，馬克西10分5助攻，魔術方面則由W.卡特（Wendell Carter Jr.）拿下全隊最高23分12籃板，比賽後半覺醒卻錯過絕殺機會的C.安東尼，繳出19分8籃板，前狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）這次對上老東家七六人進帳8分11助攻。

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