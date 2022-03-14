網球》再度驚天大逆轉 納達爾坦言：我從來不是那麼有自信⋯

納達爾、柯達賽後致意。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨天在印地安泉大師賽再上演驚天逆轉秀，戰勝視他為偶像的美國小將柯達（Sebastian Korda），賽後納達爾坦言，這場比賽與澳網決賽時感覺類似，以為就要輸了。

納達爾此役在決勝盤2：5絕對落後下倒趕，最後7：6勝出，賽後他表示：「如果人們覺得我相信總能逆轉，那不是真的。在局數2：5落後時，我沒有那種『好，我會逆轉！』的極度自信，沒有。但在我的心中，雖然不太可能了，可是我不想放棄，我一直在努力，我只是想讓對手更難應付。在100場這種狀況下的比賽，你或許會輸掉90場，但如果你放棄了，你就會100場全輸掉。堅持下來，至少可以贏10%。」

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柯達賽後說道：「納達爾將永遠是我的偶像，也是我決定打網球的原因之一。」而最令他欽佩的地方就是納達爾的奮鬥精神。

納達爾解釋了之所以有這種心態的原因：「我能夠在整個職業生涯中一直戰鬥的原因，我能夠正確控制自己並擁有正確的態度，是因為我接受過這樣的教育。我從小就接受它。我的叔叔、家人從來不讓我摔球拍、大喊大叫或放棄。當我還是個孩子的時候，我想他們根本不重視我的輸贏。」

「最重要的是教育（行為正確）以及讓我在正確的價值觀下長大的事實。我必須這樣做。如果我在球場上摔拍或發脾氣，我不會被允許參加下一場比賽，可能是因為這樣，我有這種心態。」

談到柯達在決勝盤2度可以靠發球局拿下勝利但最後都被破發，納達爾分析道：「我認為他確實很緊張，因為他比以前犯了更多的錯誤，而我開始打得更好。」

「當我們即將結束比賽時，我們都很緊張。如果有人說不是這樣，他們要嘛撒謊，要嘛不在乎。Sabastian 今天打得很好。說實話，今天能贏，我感到非常非常幸運。他有機會獲勝，但這就是網球。他還很年輕。他有一個美好的未來。」

納達爾下一場比賽將面對27種子英國的伊凡斯（Daniel Evans）。

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