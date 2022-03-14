NBA》坎寧安準大三元無用 前活塞3將率快艇逆轉老東家

快艇逆轉活塞。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇陣中包括R.傑克森（Reggie Jackson）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）、肯納德（Luke Kennard）都曾效力過活塞，三人今天回娘家並送上伴手禮，開局落後高達18分看似帶給對手贏球曙光，未料下半場演出逆轉，以106：102擊退活塞，穩坐西部第8。

活塞近期遭遇傷兵麻煩，多名輪替要角海伊斯（Killian Hayes）、迪亞洛（Hamidou Diallo）、史都華（Isaiah Stewart）都躺在傷病名單，不過，這對於近期越打越好的坎寧安（Cade Cunningham）影響不大，活塞在他的帶領下一度將領先擴大至18分，加上快艇開賽手感急凍，前11次三分出求全數落空，前兩節投籃命中率僅31.4%，半場打場53：39領先。

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坎寧安僅差1籃板就演出大三元。（法新社）

未料下半場風雲變色，人手捉襟見肘全場僅用8人輪替的活塞遭遇體能下滑，快艇也藉此把握機會，第三節打出一波31：19攻勢縮小比分，決勝節肯納德挺身而出，單節獨拿11分幫助球隊取得領先，終場1分39秒，R.傑克森壓哨三分命中鎖定比賽勝利。

快艇莫里斯拿下全場最高的31分，肯納德替補貢獻16分，R.傑克森15分8籃板9助攻，祖巴克（Ivica Zubac）14分15籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分。

活塞坎寧安23分9籃板10助攻表現最出色，葛蘭特（Jerami Grant）挹注21分，巴格利（Marvin Bagley III）15分，貝伊（Saddiq Bey）13分，約瑟夫（Cory Joseph）10分。

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