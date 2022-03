NBA》批紐約政令違反常識！詹皇力挺前隊友高呼「解放厄文」

詹姆斯今在推特上聲援前隊友厄文。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網今天在主場迎戰尼克,杜蘭特(Kevin Durant)獨砍個人賽季新高53分,率隊以110:107贏球,賽後受訪時也不忘為了因沒接種疫苗、無法在自家主場出賽的隊友厄文(Kyrie Irving)向紐約市長亞當斯 (Eric Adams)喊話,令人意外的是,先前傳出與他不合的湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)今也在推特上聲援,響應「解放厄文」的串聯活動。

由於季前厄文拒絕接種武肺疫苗,本季他一度無法上場,後續籃網在人手不足情況下,雖妥協讓他歸隊,但由於紐約的強制接踵疫苗規定,厄文仍僅能以「客場限定」的方式出賽,這也代表他在本季將缺席紐約主場的所有賽事,不過近日美國紐約市防疫逐漸解封,厄文今首度獲准進入主場,不過仍無法出賽,只能坐在看台當觀眾,攝影機捕捉到他的身影時,主場籃網球迷忍不住高呼:「解放厄文!」

厄文今終於獲准進入籃網主場,但只能在台下當觀眾,無法上場比賽。(法新社)

賽後籃網當家球星杜蘭特在受訪時,多次對紐約市長亞當斯喊話,質疑厄文可以來現場當觀眾,但卻不能上場比賽,希望亞當斯能盡快找到解決的方法,不然這一切實在很荒謬。

而前年10月厄文在剛加入籃網時,曾在受訪時暗示,前隊友詹姆斯沒有執行最後一擊的能力,引發外界議論,詹姆斯也曾回應,直言KI的話讓他很受傷,兩人不但互相取消社群媒體關注,厄文還傳出把當年在騎士詹皇送他的親筆簽名球鞋拿去拍賣。

不過這次詹姆斯選擇力挺這位前隊友,他先在社群媒體上轉貼NBA分析師朋友抨擊紐約政策對厄文太荒謬的評論,接著也跟著批評這些政令根本違反常識,「事實、事實、事實!這很明確就是違反常識,所謂常識應該是大家都明瞭的,這不是事實嗎。」

FACTS FACTS FACTS!! It literally makes ABSOLUTELY ZERO SENSE!!! They say if common sense was common then we’d all have it. Ain’t that the truth. #FreeKyrie https://t.co/EhAcjuMrsL