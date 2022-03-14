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NBA》批紐約政令違反常識！詹皇力挺前隊友高呼「解放厄文」

2022/03/14 11:13

詹姆斯今在推特上聲援前隊友厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天在主場迎戰尼克，杜蘭特（Kevin Durant）獨砍個人賽季新高53分，率隊以110：107贏球，賽後受訪時也不忘為了因沒接種疫苗、無法在自家主場出賽的隊友厄文（Kyrie Irving）向紐約市長亞當斯 （Eric Adams）喊話，令人意外的是，先前傳出與他不合的湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今也在推特上聲援，響應「解放厄文」的串聯活動。

由於季前厄文拒絕接種武肺疫苗，本季他一度無法上場，後續籃網在人手不足情況下，雖妥協讓他歸隊，但由於紐約的強制接踵疫苗規定，厄文仍僅能以「客場限定」的方式出賽，這也代表他在本季將缺席紐約主場的所有賽事，不過近日美國紐約市防疫逐漸解封，厄文今首度獲准進入主場，不過仍無法出賽，只能坐在看台當觀眾，攝影機捕捉到他的身影時，主場籃網球迷忍不住高呼：「解放厄文！」

厄文今終於獲准進入籃網主場，但只能在台下當觀眾，無法上場比賽。（法新社）

賽後籃網當家球星杜蘭特在受訪時，多次對紐約市長亞當斯喊話，質疑厄文可以來現場當觀眾，但卻不能上場比賽，希望亞當斯能盡快找到解決的方法，不然這一切實在很荒謬。

而前年10月厄文在剛加入籃網時，曾在受訪時暗示，前隊友詹姆斯沒有執行最後一擊的能力，引發外界議論，詹姆斯也曾回應，直言KI的話讓他很受傷，兩人不但互相取消社群媒體關注，厄文還傳出把當年在騎士詹皇送他的親筆簽名球鞋拿去拍賣。

不過這次詹姆斯選擇力挺這位前隊友，他先在社群媒體上轉貼NBA分析師朋友抨擊紐約政策對厄文太荒謬的評論，接著也跟著批評這些政令根本違反常識，「事實、事實、事實！這很明確就是違反常識，所謂常識應該是大家都明瞭的，這不是事實嗎。」

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