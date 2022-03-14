NBA》獨行俠汀維迪飆致勝三分 綠衫軍在賈奈特球衣退休夜留憾

汀維迪投進致勝三分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天舉行賈奈特（Kevin Garnett）球衣退休儀式，不過卻未能將慶祝活動延續至比賽場上，季中剛加盟獨行俠的汀維迪（Spencer Dinwiddie）扮演致勝英雄，終場倒數9秒雙方平手時接獲「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）助攻，飆進關鍵3分幫助球隊95：92力克對手，贏得2連勝。

東契奇今天在第二節一度因左腿筋拉傷前往休息室治療，好在後續並無大礙，立即回歸賽場，不過上半場獨行俠攻守失序，全隊投籃命中率僅35.7%，僅攻下38分，半場打完9分落後對手。

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東契奇比賽期間曾因傷進休息室治療。（法新社）

易籃後，獨行俠未見好轉，落後分數更來到13分，但東契奇、汀維迪以及芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）三人聯手追分，三節尾聲反倒取得領先。決勝節雙方持續拉鋸，但獨行俠三位追分功臣總能在球隊危急時飆進三分止血，加上基德（Jason Kidd）關鍵挑戰成功，在綠衫軍主場偷走勝利，終止對方近期5連勝。

獨行俠以東契奇26分得到全場最高， 芬尼史密斯挹注19分，汀維迪18分，布朗森（Jalen Brunson）14分。

綠衫軍先發5人全數得分上雙，塔圖姆（Jayson Tatum）21分11籃板，哈佛德（Al Horford）17分，史馬特（Marcus Smart）15分，J.布朗（Jaylen Brown）14分，R.威廉斯（Robert Williams）10分。

綠衫軍賽後舉辦賈奈特球衣退休儀式。（美聯社）

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