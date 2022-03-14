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MLB》將會續留休士頓？太空人老闆曝與柯瑞亞討論合約中

2022/03/14 11:09

自由游擊大咖柯瑞亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由游擊大咖柯瑞亞（Carlos Correa）下家還未確定，雖曾傳有多支球隊有意網羅，但也盛傳他力拚一張大約，而根據今日的消息，他續留太空人的門還未被關上，老闆克蘭恩（Jim Crane）透露雙方正在討論合約。

根據美國媒體先前報導，太空人曾在休賽季向柯瑞亞提出5年1.6億美元（約44.5億台幣）合約，盼能續留這位好手，但不料遭到打槍，克蘭恩今日則向媒體表示，太空人仍希望與柯瑞亞達成共識、和經紀人正在討論合約當中。

柯瑞亞遲遲未有下家消息，不斷傳出他希望簽下一筆肥約，甚至還將自己的經紀公司，更換成棒球界最知名的魔鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）所領軍的經紀團隊，展現出決心。

先前也有美國媒體指出，老虎在封館前曾向柯瑞亞提出1份10年2.75億美元合約，但同樣遭打槍，最終老虎轉而以一張6年1.4億美元（約新台幣38.6億）合約簽下明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）。

另外小熊也曾傳出與柯瑞亞的相關傳聞，但日前以1年400萬美元（約台幣1.14億）合約網羅西蒙斯（Andrelton Simmons），可能已表示退出爭取柯瑞亞行列。

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