MLB》新球季不讓「神鱒」守中外野？ 天使主帥：會跟他討論

天使主帥透露，可能會跟楚奧特討論，是否讓他在新球季移防角落外野減輕負擔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季的洛杉磯天使隊雖然靠著大谷翔平亮眼的二刀流表現下獲得許多關注，但他們依舊無緣季後賽，有很大一部分跟他們陣中3屆美聯MVP「神鱒」楚奧特（Mike Trout）受傷缺席有關，本季他終於有望健康回歸，但總教練梅登（Joe Maddon）今在受訪時卻透露，有意將他從中外野防區調走，減輕他的負擔。

30歲的「神鱒」楚奧特被外界視為是地球上最棒的棒球員，去年季中他拉傷右小腿，原預期只需休息6到8週，沒想到之後復出時間一延再延，持續高掛免戰牌，到球季結束都沒有歸隊，最後出賽36場，留下8轟、18打點和打擊率3成33的成績。

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天使總教練梅登今在受訪時坦言，為了減輕楚奧特的負擔，今年有可能會把楚奧特調離負擔比較重的中外野，讓他移防去守角落外野，不過楚奧特從2014年就開始擔任中外野手，他職棒生涯以左外野手身分出賽124場，右外野更少只有17場，這些還只有出現在他生涯早期，然而雖然上季末楚奧特在受訪時就曾表示無意離開中外野，但梅登表示他們會在春訓時跟他討論這件事。

楚奧特上次守角落外野已經要追溯到2013年。（資料照，USA TODAY Sports）

「我們（教練團）已經有討論過這件事，但我還沒跟Mike（楚奧特）談過，」梅登在受訪時說道，「歷經去年大傷後，今年復出還天天在中外野出賽，這對楚奧特來說並不容易，所以我們有意把他移往左外野，但這件事還是得跟他本人討論，所以目前還沒有結論。」

而若楚奧特同意移防角落外野，天使可能將鎮守中外野的角色交給去年有精彩守備表現、打擊能力也不錯的24歲年輕小將馬許（Brandon Marsh），右外野則將由阿德爾（Jo Adell）和厄普頓（Justin Upton）來一起分擔。

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