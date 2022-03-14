NBA》上半場就海灌79分！太陽在詹姆斯紀錄夜狂電湖人

布克率隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭太陽今在主場迎戰湖人，在布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton），合轟53分之下，以140：111大勝湖人，賞對手客場10連敗。

太陽今一開賽就火力全開，靠著艾頓在禁區逞威、布克在外線開火之下，拉出一波14：0的攻勢，此後整場比賽就再也未落後過，首節攻下48分是本季新高，也是湖人在實施24秒進攻時限（shot clock）以來，隊史單節失分新高。

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太陽第二節持續猛攻、打完前兩節轟下79分，也寫下本季新猷，同時讓詹姆斯的紀錄夜失色，他今在第二節達成1萬助攻里程碑，成為聯盟史上第一位生涯達成1萬籃板+1萬助攻的球員。

詹姆斯今繳全場最高31分另有7籃板6助攻、魏斯布魯克（Russell Westbrook）與孟克（Malik Monk）分別進帳13分、安東尼（Carmelo Anthony）板凳出發拿下18分。

太陽今多達7人得分上雙，布克今轟下全隊最高30分、外帶10助攻，艾頓也有23分16籃板的演出、布里吉斯（Mikal Bridges）拿下18分。

詹姆斯紀錄夜不完美。（今日美國）

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