T1》不是只有英熊會帶錯球衣 NBA灰熊今搞烏龍但延5分鐘就開打

灰熊球員後來改穿深色球衣。(美聯社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕T1聯盟台啤英熊上週六前進客場出戰桃園雲豹,但賽前才發現帶錯球衣,只能回台北拿替換戰袍,比賽還因此拖了1.5個小時後才開始,而今天NBA灰熊也發生穿錯球衣事件,但只延遲了5分鐘。

英熊上週六與雲豹都身穿深色戰袍,讓球隊只好趕回台北拿淺色球衣,一開始聯盟發出聲明說30分鐘後開打,卻足足等了1.5個小時比賽才重新開打,英熊隊也緊急發表聲明致上最高歉意,表示願接受聯盟懲處,也有其他補償。

請繼續往下閱讀...

烏龍事件無獨有偶,灰熊今天坐客雷霆主場,比賽要開打之際才發現兩隊都穿上白色戰袍,好在他們有攜帶備用球衣,因此緊急回休息室更換後,據美媒報導,只延遲了5分鐘就重燃戰火。

灰熊此戰共7人得分達雙位數,其中巴恩(Desmond Bane)拿最高21分,率隊以125:118力退雷霆。

Well, this is awkward



The OKC Thunder and the Memphis Grizzlies both came out wearing white at the start of tonight's game. @okcthunder | #ThunderUp pic.twitter.com/0iBvkDX24m