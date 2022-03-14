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T1》不是只有英熊會帶錯球衣 NBA灰熊今搞烏龍但延5分鐘就開打

2022/03/14 11:56

灰熊球員後來改穿深色球衣。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台啤英熊上週六前進客場出戰桃園雲豹，但賽前才發現帶錯球衣，只能回台北拿替換戰袍，比賽還因此拖了1.5個小時後才開始，而今天NBA灰熊也發生穿錯球衣事件，但只延遲了5分鐘。

英熊上週六與雲豹都身穿深色戰袍，讓球隊只好趕回台北拿淺色球衣，一開始聯盟發出聲明說30分鐘後開打，卻足足等了1.5個小時比賽才重新開打，英熊隊也緊急發表聲明致上最高歉意，表示願接受聯盟懲處，也有其他補償。

烏龍事件無獨有偶，灰熊今天坐客雷霆主場，比賽要開打之際才發現兩隊都穿上白色戰袍，好在他們有攜帶備用球衣，因此緊急回休息室更換後，據美媒報導，只延遲了5分鐘就重燃戰火。

灰熊此戰共7人得分達雙位數，其中巴恩（Desmond Bane）拿最高21分，率隊以125：118力退雷霆。

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