網球》大坂直美遭觀眾罵「妳好爛」爆哭 穆雷要她忍耐

大坂直美。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕日本名將大坂直美昨天在美國印地安泉遭到觀眾怒罵「妳爛透了」,令她難過落淚,之後就被橫掃出局。今天英國前球王穆雷(Andy Murray)發聲,對大坂表示同情,但也坦言這些就是運動一部份,必須要去容忍它們。

昨天大坂在第1局就被破發,第2局輪到對手庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)準備發球時,一名女觀眾突大喊:「直美妳爛透了!」

大坂接著向主審抗議,想拿麥克風跟該觀眾對話,並向主審確保該觀眾接下來再這麼做的話會不會被趕出場,接著她的眼淚不聽使喚地流下。這起事件顯然影響到大坂發揮,最後0:6、4:6遭到橫掃淘汰。

賽後大坂坦言此事件,令她腦海想起大小威過去在印地安泉同被觀眾質問的影片。訪問者則跟她說:「如果現場有10000名觀眾,那麼有9999人都站在妳這邊。」

今天英國前球王穆雷則是在男單第二輪敗給哈薩克的巴布利克(Alexander Bublik),他賽後也對大坂事件發表看法。

「我看過很多運動,網球沒有那麼瘋狂,像是足球,你嘗試發邊線球、角球時,觀眾都會汙辱球員,這種行為在公共場所或任何其他工作場所都是不可接受的。我自己也對台維斯盃客場時的氣氛感到不舒服。」

不過穆雷也說,這是運動中不幸的一部分,「我很同情直美,但我想妳必須在某些方面為此做好準備,並且能夠容忍它,因為它確實在所有運動中經常發生。」

穆雷。(歐新社)

This is when some dusty soul chose a quiet moment to shout "NAOMI YOU SUCK" at the #IndianWells tennis tournament, which resulted in Naomi Osaka openly crying & asking to address the crowd. Ppl are calling her weak, b/c they're used to our young BW stars being warriors, not human pic.twitter.com/5C9eqfdf90