網球》大坂直美遭觀眾罵「妳好爛」爆哭 穆雷要她忍耐

大坂直美。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將大坂直美昨天在美國印地安泉遭到觀眾怒罵「妳爛透了」，令她難過落淚，之後就被橫掃出局。今天英國前球王穆雷（Andy Murray）發聲，對大坂表示同情，但也坦言這些就是運動一部份，必須要去容忍它們。

昨天大坂在第1局就被破發，第2局輪到對手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）準備發球時，一名女觀眾突大喊：「直美妳爛透了！」

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大坂接著向主審抗議，想拿麥克風跟該觀眾對話，並向主審確保該觀眾接下來再這麼做的話會不會被趕出場，接著她的眼淚不聽使喚地流下。這起事件顯然影響到大坂發揮，最後0：6、4：6遭到橫掃淘汰。

賽後大坂坦言此事件，令她腦海想起大小威過去在印地安泉同被觀眾質問的影片。訪問者則跟她說：「如果現場有10000名觀眾，那麼有9999人都站在妳這邊。」

今天英國前球王穆雷則是在男單第二輪敗給哈薩克的巴布利克（Alexander Bublik），他賽後也對大坂事件發表看法。

「我看過很多運動，網球沒有那麼瘋狂，像是足球，你嘗試發邊線球、角球時，觀眾都會汙辱球員，這種行為在公共場所或任何其他工作場所都是不可接受的。我自己也對台維斯盃客場時的氣氛感到不舒服。」

不過穆雷也說，這是運動中不幸的一部分，「我很同情直美，但我想妳必須在某些方面為此做好準備，並且能夠容忍它，因為它確實在所有運動中經常發生。」

穆雷。（歐新社）

This is when some dusty soul chose a quiet moment to shout "NAOMI YOU SUCK" at the #IndianWells tennis tournament, which resulted in Naomi Osaka openly crying & asking to address the crowd. Ppl are calling her weak, b/c they're used to our young BW stars being warriors, not human pic.twitter.com/5C9eqfdf90 — @PiaGlenn （@PiaGlenn） March 13, 2022

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