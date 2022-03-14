晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》大坂直美遭觀眾罵「妳好爛」爆哭 穆雷要她忍耐

2022/03/14 12:04

大坂直美。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將大坂直美昨天在美國印地安泉遭到觀眾怒罵「妳爛透了」，令她難過落淚，之後就被橫掃出局。今天英國前球王穆雷（Andy Murray）發聲，對大坂表示同情，但也坦言這些就是運動一部份，必須要去容忍它們。

昨天大坂在第1局就被破發，第2局輪到對手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）準備發球時，一名女觀眾突大喊：「直美妳爛透了！」

大坂接著向主審抗議，想拿麥克風跟該觀眾對話，並向主審確保該觀眾接下來再這麼做的話會不會被趕出場，接著她的眼淚不聽使喚地流下。這起事件顯然影響到大坂發揮，最後0：6、4：6遭到橫掃淘汰。

賽後大坂坦言此事件，令她腦海想起大小威過去在印地安泉同被觀眾質問的影片。訪問者則跟她說：「如果現場有10000名觀眾，那麼有9999人都站在妳這邊。」

今天英國前球王穆雷則是在男單第二輪敗給哈薩克的巴布利克（Alexander Bublik），他賽後也對大坂事件發表看法。

「我看過很多運動，網球沒有那麼瘋狂，像是足球，你嘗試發邊線球、角球時，觀眾都會汙辱球員，這種行為在公共場所或任何其他工作場所都是不可接受的。我自己也對台維斯盃客場時的氣氛感到不舒服。」

不過穆雷也說，這是運動中不幸的一部分，「我很同情直美，但我想妳必須在某些方面為此做好準備，並且能夠容忍它，因為它確實在所有運動中經常發生。」

穆雷。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。