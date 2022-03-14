NBA》瓦倫丘納斯32分領軍 鵜鶘主場大勝火箭止4連敗

鵜鶘退火箭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日主場迎戰火箭，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）拿32分10籃板、小將海伊斯（Jaxson Hayes）也有21分貢獻，鵜鶘在第二節強攻，成為比賽分水嶺，之後一路領先到最後，終場就以130：105終止4連敗。

首節雙方打得膠著，火箭暫以32：29領先，次節兩隊先是你來我往，仍由火箭維持領先，但接著鵜鶘打出9：0反超，又多點開花，很快取得雙位數領先，鵜鶘該節命中率達64%，全隊狂攻39分，鵜鶘以68：55結束上半場。比賽後來也直接呈現一面倒，鵜鶘一度領先來到30分，最後也以130：105穩穩收勝。

請繼續往下閱讀...

鵜鶘6人得分上雙，除瓦倫丘納斯、海伊斯亮眼表現外，馬歇爾（Naji Marshall）拿到17分10籃板，葛拉漢（Devonte' Graham）10分，替補，W.赫南高梅茲（Willy Hernangomez）12分，菜鳥阿瓦拉多（Jose Alvarado）16分10助攻6抄截，拿下生涯第一次「雙十」。

火箭方面，J.格林（Jalen Green）17分，諾瓦巴（David Nwaba）15分，泰特（Jae'Sean Tate）14分，克里斯多夫（Josh Christopher）13分。

鵜鶘退火箭。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法