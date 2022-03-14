晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》瓦倫丘納斯32分領軍 鵜鶘主場大勝火箭止4連敗

2022/03/14 12:49

鵜鶘退火箭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日主場迎戰火箭，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）拿32分10籃板、小將海伊斯（Jaxson Hayes）也有21分貢獻，鵜鶘在第二節強攻，成為比賽分水嶺，之後一路領先到最後，終場就以130：105終止4連敗。

首節雙方打得膠著，火箭暫以32：29領先，次節兩隊先是你來我往，仍由火箭維持領先，但接著鵜鶘打出9：0反超，又多點開花，很快取得雙位數領先，鵜鶘該節命中率達64%，全隊狂攻39分，鵜鶘以68：55結束上半場。比賽後來也直接呈現一面倒，鵜鶘一度領先來到30分，最後也以130：105穩穩收勝。

鵜鶘6人得分上雙，除瓦倫丘納斯、海伊斯亮眼表現外，馬歇爾（Naji Marshall）拿到17分10籃板，葛拉漢（Devonte' Graham）10分，替補，W.赫南高梅茲（Willy Hernangomez）12分，菜鳥阿瓦拉多（Jose Alvarado）16分10助攻6抄截，拿下生涯第一次「雙十」。

火箭方面，J.格林（Jalen Green）17分，諾瓦巴（David Nwaba）15分，泰特（Jae'Sean Tate）14分，克里斯多夫（Josh Christopher）13分。

鵜鶘退火箭。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。