晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》眾人高喊「解放厄文」 紐約市長正面回應了！（影音）

2022/03/14 13:25

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）今率隊以110：107擊敗尼克，賽後受訪時他特地為了因沒接種疫苗、無法在自家主場出賽的隊友厄文（Kyrie Irving）向紐約市長亞當斯（Eric Adams）喊話，希望對方能鬆綁防疫規定讓KI上場，而亞當斯在一次公開談話面對球迷質問KI相關問題時，也直接回應，表示只要KI打疫苗，他隔天就可以上場。

由於季前厄文拒絕接種武肺疫苗，本季他一度無法上場，後續籃網在人手不足情況下，雖妥協讓他歸隊，但由於紐約的強制接踵疫苗規定，厄文仍僅能以「客場限定」的方式出賽，這也代表他在本季將缺席紐約主場的所有賽事，不過近日美國紐約市防疫逐漸解封，厄文今首度獲准進入主場，不過仍無法出賽，只能坐在看台當觀眾，攝影機捕捉到他的身影時，主場籃網球迷忍不住高呼：「解放厄文！」

而今天賽後杜蘭特在受訪時，也多次對紐約市長亞當斯喊話，質疑厄文可以來現場當觀眾，但卻不能上場比賽，希望亞當斯能盡快找到解決的方法，不然這一切實在很荒謬，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）也打破沉默在推特上聲援前隊友，認為批評紐約的這些防疫政令根本違反常識。

不過亞當斯似乎仍沒有將防疫規定鬆綁的打算，在一次公開行程發表談話時，一位台下的球迷直接問他「厄文到底能不能在這座城市打球？」這位61歲市長馬上笑著表示「聽著，你是對的，厄文明天就可以上場打球了，只要他去接種疫苗的話。」

隨著例行賽逐漸進入尾聲，籃網截至今日剩14場比賽，厄文能亮相的客場比賽只剩下5場，目前以35勝33敗戰績排在東部第8的籃網，想要進入季後賽席次保障的前6名恐怕機會渺茫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。