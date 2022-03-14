NBA》眾人高喊「解放厄文」 紐約市長正面回應了！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）今率隊以110：107擊敗尼克，賽後受訪時他特地為了因沒接種疫苗、無法在自家主場出賽的隊友厄文（Kyrie Irving）向紐約市長亞當斯（Eric Adams）喊話，希望對方能鬆綁防疫規定讓KI上場，而亞當斯在一次公開談話面對球迷質問KI相關問題時，也直接回應，表示只要KI打疫苗，他隔天就可以上場。

由於季前厄文拒絕接種武肺疫苗，本季他一度無法上場，後續籃網在人手不足情況下，雖妥協讓他歸隊，但由於紐約的強制接踵疫苗規定，厄文仍僅能以「客場限定」的方式出賽，這也代表他在本季將缺席紐約主場的所有賽事，不過近日美國紐約市防疫逐漸解封，厄文今首度獲准進入主場，不過仍無法出賽，只能坐在看台當觀眾，攝影機捕捉到他的身影時，主場籃網球迷忍不住高呼：「解放厄文！」

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而今天賽後杜蘭特在受訪時，也多次對紐約市長亞當斯喊話，質疑厄文可以來現場當觀眾，但卻不能上場比賽，希望亞當斯能盡快找到解決的方法，不然這一切實在很荒謬，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）也打破沉默在推特上聲援前隊友，認為批評紐約的這些防疫政令根本違反常識。

不過亞當斯似乎仍沒有將防疫規定鬆綁的打算，在一次公開行程發表談話時，一位台下的球迷直接問他「厄文到底能不能在這座城市打球？」這位61歲市長馬上笑著表示「聽著，你是對的，厄文明天就可以上場打球了，只要他去接種疫苗的話。」

Mayor Eric Adams’ response to a heckling fan asking about Kyrie Irving playing at Barclays Center.



“Listen, you’re right. Kyrie can play tomorrow. Get vaccinated.”pic.twitter.com/10W1k1GMaK — Chris Milholen （@CMilholenSB） March 13, 2022

隨著例行賽逐漸進入尾聲，籃網截至今日剩14場比賽，厄文能亮相的客場比賽只剩下5場，目前以35勝33敗戰績排在東部第8的籃網，想要進入季後賽席次保障的前6名恐怕機會渺茫。

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