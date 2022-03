NBA》眾人高喊「解放厄文」 紐約市長正面回應了！（影音）

〔體育中心/綜合報導〕籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)今率隊以110:107擊敗尼克,賽後受訪時他特地為了因沒接種疫苗、無法在自家主場出賽的隊友厄文(Kyrie Irving)向紐約市長亞當斯(Eric Adams)喊話,希望對方能鬆綁防疫規定讓KI上場,而亞當斯在一次公開談話面對球迷質問KI相關問題時,也直接回應,表示只要KI打疫苗,他隔天就可以上場。

由於季前厄文拒絕接種武肺疫苗,本季他一度無法上場,後續籃網在人手不足情況下,雖妥協讓他歸隊,但由於紐約的強制接踵疫苗規定,厄文仍僅能以「客場限定」的方式出賽,這也代表他在本季將缺席紐約主場的所有賽事,不過近日美國紐約市防疫逐漸解封,厄文今首度獲准進入主場,不過仍無法出賽,只能坐在看台當觀眾,攝影機捕捉到他的身影時,主場籃網球迷忍不住高呼:「解放厄文!」

請繼續往下閱讀...

而今天賽後杜蘭特在受訪時,也多次對紐約市長亞當斯喊話,質疑厄文可以來現場當觀眾,但卻不能上場比賽,希望亞當斯能盡快找到解決的方法,不然這一切實在很荒謬,湖人一哥詹姆斯(LeBron James)也打破沉默在推特上聲援前隊友,認為批評紐約的這些防疫政令根本違反常識。

不過亞當斯似乎仍沒有將防疫規定鬆綁的打算,在一次公開行程發表談話時,一位台下的球迷直接問他「厄文到底能不能在這座城市打球?」這位61歲市長馬上笑著表示「聽著,你是對的,厄文明天就可以上場打球了,只要他去接種疫苗的話。」

Mayor Eric Adams’ response to a heckling fan asking about Kyrie Irving playing at Barclays Center.



“Listen, you’re right. Kyrie can play tomorrow. Get vaccinated.”pic.twitter.com/10W1k1GMaK