晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》入選第一隊的成力煥 怎麼看本季表現下滑？

2022/03/14 13:06

成力煥。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+元年入選年度第一隊的成力煥，本季轉戰台中夢想家的表現不如預期，指標數據皆下滑，但他表示，自己就是努力保持耐心，找回應有的比賽節奏，教練也鼓勵他：「持續做的事，準備好自己，機會來了才能把握住。」

上季在新竹街口攻城獅的成力煥，每場出賽近30分鐘，以43％的投籃命中率拿13.3分，外帶4.1籃板、2.3助攻，攻守都有出色表現，也榮膺年度第一隊和防守第一隊的肯定，本季他轉戰夢想家，至今出賽13場，打24分鐘，36.6％的投籃準星，有6.4分、2.2籃板、1.2助攻。

轉隊後的數據明顯有落差，其實也是因為角色定位不同，成力煥在攻城獅身負攻堅重任，場均有11.6次出手機會，但到了夢想家多為小組配合，每場下滑至只有6.3次投籃機會，成力煥也知道轉換體系不是藉口，就是得盡快適應和調整，他說：「不管有沒有達到別人標準，我覺得我自己就是沒達到我的目標。」

成力煥不諱言，過去一直給自己很大的壓力，但教練跟隊友都會告訴他不用操之過急，而目前球季才進行一半，現在也逐漸找到節奏，「畢竟我們深度夠，大家輪著打，就像教練跟我說的，持續做對的事情，準備好自己，機會來了才能把握。」他表示，會持續專注在提升自己的表現上，把該做的事情不只是做到，而且是要做好。

去年打進冠軍戰的夢想家在季後積極補強，找來成力煥之外，還有旅美吳永盛跟射手簡浩，陣容深度大幅提升，本季也曾經攻佔龍頭寶座，迄今14場拿到8勝6負，在聯盟排名第3。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。