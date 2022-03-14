PLG》入選第一隊的成力煥 怎麼看本季表現下滑？

成力煥。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+元年入選年度第一隊的成力煥，本季轉戰台中夢想家的表現不如預期，指標數據皆下滑，但他表示，自己就是努力保持耐心，找回應有的比賽節奏，教練也鼓勵他：「持續做的事，準備好自己，機會來了才能把握住。」

上季在新竹街口攻城獅的成力煥，每場出賽近30分鐘，以43％的投籃命中率拿13.3分，外帶4.1籃板、2.3助攻，攻守都有出色表現，也榮膺年度第一隊和防守第一隊的肯定，本季他轉戰夢想家，至今出賽13場，打24分鐘，36.6％的投籃準星，有6.4分、2.2籃板、1.2助攻。

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轉隊後的數據明顯有落差，其實也是因為角色定位不同，成力煥在攻城獅身負攻堅重任，場均有11.6次出手機會，但到了夢想家多為小組配合，每場下滑至只有6.3次投籃機會，成力煥也知道轉換體系不是藉口，就是得盡快適應和調整，他說：「不管有沒有達到別人標準，我覺得我自己就是沒達到我的目標。」

成力煥不諱言，過去一直給自己很大的壓力，但教練跟隊友都會告訴他不用操之過急，而目前球季才進行一半，現在也逐漸找到節奏，「畢竟我們深度夠，大家輪著打，就像教練跟我說的，持續做對的事情，準備好自己，機會來了才能把握。」他表示，會持續專注在提升自己的表現上，把該做的事情不只是做到，而且是要做好。

去年打進冠軍戰的夢想家在季後積極補強，找來成力煥之外，還有旅美吳永盛跟射手簡浩，陣容深度大幅提升，本季也曾經攻佔龍頭寶座，迄今14場拿到8勝6負，在聯盟排名第3。

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