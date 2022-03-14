MLB》勇士強打阿庫尼亞傷勢恢復良好 美媒曝有望5月回歸

阿庫尼亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）去年7月為接殺飛球，造成前十字韌帶（ACL）斷裂，球季報銷，雖因先前封館球團未發布明確回歸訊息，但今日美媒透露好消息，這位好手有望在5月重返賽場。

《ESPN》記者李維拉（Marly Rivera）今日帶來一手消息，她直接向阿庫尼亞的防護員得知目前的恢復進度，阿庫尼亞在經過冬天的復健和訓練後，有望在5月回歸，但也補充還是得取決於春天的恢復狀況，另外也附上最新的打擊練習影片，但從當中可看出他的狀態相當不錯。

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阿庫尼亞是在去年7月11日與馬林魚的比賽中受傷，他當時為了接右外野飛球，於警戒區前躍起後不但未能順利接殺，還重跌在地無法起身，必須在球團工作人員駕車下才能退場，經過MRI檢查後為ACL完全撕裂，球季報銷。

雖阿庫尼亞當時受傷，無緣和勇士在季後賽中拚戰，不過勇士季中交易來的索勒（Jorge Soler）、佩德森（Joc Pederson）、杜瓦爾（Adam Duvall）和羅沙里歐（Eddie Rosario）4人皆在季後賽有關鍵表現，最終助隊贏得世界大賽冠軍，也被外界稱呼是「關鍵神操盤」。

阿庫尼亞在受傷前出賽82場，297個打數中擊出84支安打，有24轟及52分打點，打擊率為0.283。

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