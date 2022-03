NBA》終於！勇士攻守核心明復出 攜「浪花兄弟」迎戰巫師

D.格林明天就會復出。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士目前以46勝22敗位居西部第三,昨靠著K.湯普森(Klay Thompson)狂轟38分繳復出代表作擊敗衛冕軍公鹿拿下三連勝,距離第二的灰熊隊僅有0.5場勝差,稍早勇士球團宣布,因腿傷休養2個月的明星前鋒D.格林(Draymond Green),在台灣時間明早對巫師的比賽就要復出了。

勇士明星前鋒D.格林今年1月傳出小腿痠痛,經過專家診斷並進行腰部核磁共振檢查,顯示小腿痠痛及肌肉緊繃與腰部椎間盤突出有關,雖然他在1月5日後就因左小腿不適缺陣,不過他堅持參與9日K.湯普森睽違2年的出賽,只上場7秒,留下1次犯規提前離場。

D.格林本季場均7.9分、7.6籃板、7.4助攻,其中場均籃板和助攻名列全隊最高,在受傷前,他也被視為本季年度最佳防守球員的強力競爭者。稍早勇士球團也迫不及待的在官方推特上發文「他回來了!!!!」宣布D.格林明天將在對上巫師的比賽中正式復出。

He’s baaaack!



Draymond Green will return to the lineup tomorrow night against the Wizards. pic.twitter.com/JHhFgNa2zj