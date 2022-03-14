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NBA》終於！勇士攻守核心明復出 攜「浪花兄弟」迎戰巫師

2022/03/14 15:18

D.格林明天就會復出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士目前以46勝22敗位居西部第三，昨靠著K.湯普森（Klay Thompson）狂轟38分繳復出代表作擊敗衛冕軍公鹿拿下三連勝，距離第二的灰熊隊僅有0.5場勝差，稍早勇士球團宣布，因腿傷休養2個月的明星前鋒D.格林（Draymond Green），在台灣時間明早對巫師的比賽就要復出了。

勇士明星前鋒D.格林今年1月傳出小腿痠痛，經過專家診斷並進行腰部核磁共振檢查，顯示小腿痠痛及肌肉緊繃與腰部椎間盤突出有關，雖然他在1月5日後就因左小腿不適缺陣，不過他堅持參與9日K.湯普森睽違2年的出賽，只上場7秒，留下1次犯規提前離場。

D.格林本季場均7.9分、7.6籃板、7.4助攻，其中場均籃板和助攻名列全隊最高，在受傷前，他也被視為本季年度最佳防守球員的強力競爭者。稍早勇士球團也迫不及待的在官方推特上發文「他回來了！！！！」宣布D.格林明天將在對上巫師的比賽中正式復出。

除了D.格林之外，先前因病連續缺席4戰的前鋒波特（Otto Porter Jr.）也將在明天回歸，《The Athletic》勇士記者斯雷特（Anthony Slater）在推特上透露，雖然D.格林和波特都會回歸，但伊古達拉（Andre Iguodala）和小裴頓（Gary Payton II）都還無法出賽，而年輕潛力長人威斯曼（James Wiseman）則迎來自己第2場發戰聯盟比賽，今他拿下19分14籃板另有2火鍋，狀況看起來相當不錯。

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