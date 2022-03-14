HBL》光復高中勇奪隊史首冠 返校受師生夾道英雄式歡呼

光復高中球員持冠軍盃返校，受師生夾道英雄式歡呼。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市光復高中籃球隊勇奪HBL男子組冠軍，今天下午抱著冠軍盃凱旋返校，受到全校師生英雄式夾道歡呼迎接，在最後絕殺致勝、展現「英雄命」特質的MVP陳將双說：「其實一直到現在這一刻，我都沒想過可以在HBL稱雄，很開心最後可以笑著拿下這座冠軍！」總教練陳定杰也感謝新竹整座城市的支持，更感激全校師生加油團的全力相挺。

校長程曉銘說，這次打下校史在HBL以來最佳成績，其實一路走來非常辛苦，原本球員甄選時，並非甲組球隊，但一番淬煉之後，終於能獲得今天的成就，這也是新竹首度的HBL冠軍，他要感謝球員們辛苦的付出，讓今後球隊更能走出改變的契機，變得更好、更強，我們永不放棄！

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總教練陳定杰說，這座冠軍盃是屬於光復與所有新竹人共同的榮耀，球隊進四強後，他就開始有奪冠的想法，只希望把冠軍盃留在新竹，這幾年球隊四處征戰，但到處都有人替來自新竹的球隊加油，所以他勉勵球員們，在奪冠的路上，我們走得並不孤單！我們有強大的市民作後盾，從市民到市長，到光復中學的師生，在大家相挺的氛圍下，終於抱回首座冠軍盃。

MVP陳將双說，好像還沒有從夢境走出來，這一切都太美好了！至於未來的路，他還需要跟家人討論，而昨晚的絕殺球，他當時的心情是，「這球就靠我了！有進沒進，後果由我自己一個人擋下來！」

隊長張俊生說，球隊辛苦了一年，這一切都是值得的！他要感謝到場加油的師長家人，因為有大家，他們才能在球場上全力去拼。他希望上大學後，仍舊能朝著籃球的目標繼續努力。

光復高中球員返校，受師生夾道英雄式歡呼。（記者蔡彰盛攝）

光復高中球隊勇奪新竹首座ＨＢＬ冠軍盃。（記者蔡彰盛攝）

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