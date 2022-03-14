花滑》驚！祖國遭禁賽 俄羅斯「四周跳美少女」想改練田徑

特魯索娃。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據俄羅斯官媒《塔斯社》報導，本屆北京冬奧奪下花滑銀牌的17歲俄國美少女特魯索娃（Alexandra Trusova）想要改練田徑，往跳高、跳遠、撐竿跳等項目發展，憑藉傲人體能，有望挑戰在冬季和夏季奧運都拿牌。

特魯索娃被譽為「四周跳女王」，其難度在於運動員要在極短的滯空時間內，於空中完成4次轉體，落地時會對腳踝、膝蓋和背部帶來強烈衝擊，多年來女選手只有日本的安藤美姫曾在2002年成功做到後內四周跳。但對特魯索娃而言，四周跳也一點不恐怖，目前她已練成了4種不同的四周跳，現役女子選手中，只有她可在同一表演中完成這4種高難度跳躍。

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她自信地說：「為什麼只有男孩子可以做？陳巍在世錦賽跳了5個，我也要做一樣的。」本屆冬奧長曲決賽，特魯索娃完成5個四周跳拿到106.16技術分，打破冬奧女子紀錄，此分數放在男生組也能進前三，只是因為短曲表現只有第4名，加上表演完成度不足，部分動作落地有瑕疵，所以被扣分，最後拿下銀牌。

當時特魯索娃就在後台崩潰痛哭：「全部人都有金牌，只有我沒有！我討厭滑冰，我討厭這個運動，我以後都不會再滑了！」引起熱議。不過幾天後，她調整心情再以「神力女超人」的扮相出現在表演滑項目，驚豔全場。

俄羅斯女子花滑的選手生涯普遍不長，俄國官媒《塔斯社》昨日報導，特魯索娃表示：「我想測試一下我在跳高、跳遠、撐桿跳等田徑方面的能力。」有意往田徑方面發展，她表示：「我也喜歡韻律體操和水上芭蕾，但我不想嘗試。」

花滑世錦賽將於3月21日在法國登場，特魯索娃受到俄羅斯軍事入侵烏克蘭影響被禁賽。不過即使她就此從花滑界退役，她也已經帶領女子花滑走入新時代。

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