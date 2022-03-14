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WTT大滿貫》及時回神擊退巴西一姐 鄭怡靜闖進女單16強

2022/03/14 15:06

鄭怡靜力退巴西好手高橋布魯娜，闖進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天在WTT新加坡大滿貫賽女單次輪以3:1擊退巴西一姐高橋布魯娜，殺進16強。

40歲老將莊智淵則錯過3個賽末點，最後以2:3遭南韓新秀安宰賢逆轉，和男單16強門票擦身而過。

世界排名32的布魯娜，首輪以3:2力克南韓名將梁夏銀，展現不錯的實力。面對陌生的對手，世界排名12的鄭怡靜，首局克服開局1:3落後，以11:9先馳得點。

第2局，鄭怡靜在7:2領先時突然陷入迷航，被對手打出一波9:1強攻，以8:11失守。第3局起，鄭怡靜找回節奏，持續以擅長的正手拍猛攻，以11:5、11:8連下兩城，16強門票到手，下一輪將遭遇日本名將石川佳純和捷克女將瑪提洛娃之役的勝方。

莊智淵遭南韓新秀安宰賢逆轉，無緣男單16強。（取自WTT官網）

男單方面，世界排名24的莊智淵迎戰排名45的安宰賢，22歲的安宰賢在2019年世錦賽連續扳倒黃鎮廷、張本智和和張禹珍等頂尖好手，爆冷摘下銅牌，實力不容小覷。

莊智淵首局就展現絕佳的狀態，在相持球占盡上風，加上兩記幸運的擦網球相助，打出不錯的氣勢，以11:7、11:7連下兩局。

第3局起，退無可退的安宰賢開始喊起來，為自己打氣，莊智淵突然找不到節奏，無謂失誤增多，以5:11、5:11連掉兩局。

決勝局，莊智淵雖在發球、接發球都有些小狀況，但仍堅決採取主動，在6平後打出一波4:1攻勢，10:7率先聽牌，無奈決勝關頭數度在相持時出現正手失誤，最終連丟5分，10:12遭逆轉。

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