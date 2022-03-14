晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》昔日洋基三大新秀投手 前響尾蛇王牌重返老東家

2022/03/14 17:01

甘迺迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟歷經99天封館告一段落，自由市場正式重啟。曾經為洋基三大新秀投手之一、王建民前隊友的37歲右投甘迺迪（Ian Kennedy）以一年合約重返老東家響尾蛇。根據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）報導，合約總值為475萬美元，其包含235萬美元的激勵獎金。

生涯起點始於洋基的甘迺迪，過去曾與張伯倫（Joba Chamberlain）、休斯（Phil Hughes）三人被視為球隊三大潛力新秀投手。2007年升上大聯盟，與我國好手王建民當了3年隊友後轉戰響尾蛇，並於2011年球季投出生涯年，繳出21勝4敗，防禦率2.88的成績單。

2013年甘迺迪被交易至教士，2016年和皇家簽下5年合約，並與王建民再續前緣，然而受傷勢影響的他表現不如以往，2019年球季起，甘迺迪從先發轉往後援，繳出回春的3.41防禦率與30次救援成功。隔年疫情縮水賽季卻再度遭逢傷勢而缺席，去年2月遊騎兵以小聯盟約將甘迺迪網羅，他得以重返大聯盟賽場，並於季中被交易至費城人。

儘管上季響尾蛇以52勝110敗慘澹成績，與金鶯並列聯盟爐主，但球團仍未打算重建，封館前才以2年1400萬美元（約新台幣3.8億）簽下2屆國聯救援王梅倫森（Mark Melancon）。主帥羅夫洛（Torey Lovullo）也表示，甘迺迪的回鍋預計將不會取代陣中新同學梅倫森的位置。上季甘迺迪出賽55場，累積3勝1敗、26次救援成功，防禦率3.20。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。