MLB》昔日洋基三大新秀投手 前響尾蛇王牌重返老東家

甘迺迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟歷經99天封館告一段落，自由市場正式重啟。曾經為洋基三大新秀投手之一、王建民前隊友的37歲右投甘迺迪（Ian Kennedy）以一年合約重返老東家響尾蛇。根據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）報導，合約總值為475萬美元，其包含235萬美元的激勵獎金。

生涯起點始於洋基的甘迺迪，過去曾與張伯倫（Joba Chamberlain）、休斯（Phil Hughes）三人被視為球隊三大潛力新秀投手。2007年升上大聯盟，與我國好手王建民當了3年隊友後轉戰響尾蛇，並於2011年球季投出生涯年，繳出21勝4敗，防禦率2.88的成績單。

請繼續往下閱讀...

2013年甘迺迪被交易至教士，2016年和皇家簽下5年合約，並與王建民再續前緣，然而受傷勢影響的他表現不如以往，2019年球季起，甘迺迪從先發轉往後援，繳出回春的3.41防禦率與30次救援成功。隔年疫情縮水賽季卻再度遭逢傷勢而缺席，去年2月遊騎兵以小聯盟約將甘迺迪網羅，他得以重返大聯盟賽場，並於季中被交易至費城人。

儘管上季響尾蛇以52勝110敗慘澹成績，與金鶯並列聯盟爐主，但球團仍未打算重建，封館前才以2年1400萬美元（約新台幣3.8億）簽下2屆國聯救援王梅倫森（Mark Melancon）。主帥羅夫洛（Torey Lovullo）也表示，甘迺迪的回鍋預計將不會取代陣中新同學梅倫森的位置。上季甘迺迪出賽55場，累積3勝1敗、26次救援成功，防禦率3.20。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法