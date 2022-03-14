MLB》洋基交易案受害者？ 美媒直言他成為奇怪的存在

（左起）拉梅修與維特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天與雙城進行5人大型交易案，將陣中培養許久的重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）與工具人厄謝拉（Gio Urshela）送給雙城，換來明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）、金手套游擊手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與24歲捕手羅特維特（Ben Rortvedt），美媒直言這筆交易也讓維特（Luke Voit）成為陣中奇怪的存在。

洋基隊在交易後確定補強到急需的游擊手，卻使內野有多達5個大聯盟等級的球員，唐納森能夠鎮守三壘，托瑞斯能守二、游但預計會待在二壘，凱納法利法將擔任游擊手、拉梅修（DJ LeMahieu）能守一二三壘，維特則是一壘手。

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《The Athletic》直言，維特現在是陣中奇怪的存在，他的去留將取決於洋基隊的行動，因為在今天的5人交易中，洋基沒有送出任一個大物新秀，也使得他們在運動家一壘手歐森（Matt Olson）的爭奪戰當中還有豐厚籌碼，就這個角度來看洋基仍處於一個絕佳的位置。

維特在2018被紅雀交易到洋基，當年就敲出14轟表現優異，2019年也繳出21轟的火力輸出，2020年更在縮水賽季以22轟奪下全壘打王，不過去年因傷所困，不僅全壘打砍半，攻擊指數也從0.948驟降到0.764。

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