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MiLB》大聯盟一場未打 紅襪大物球員卡拍出逾3百萬天價

2022/03/14 16:52

梅耶。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年才中選的紅襪大物游擊手梅耶（Marcelo Mayer），在一場大聯盟比賽都還沒有出賽的情況下，他的球員卡就在拍賣網站《Goldin Auctions》拍出13萬2000美元（約新台幣376萬）的高價。

近年球員卡市場蓬勃發展，許多球員卡屢創新高天價，梅耶該張球員卡是由知名卡公司《Topps》推出的經典系列《Bowman》卡盒中所拆出，是世界上僅有一張的超級亮（Superfractor）簽名卡，而該系列簽名卡一直被市場上認定為最具代表性、意味著棒球員進職業後的第一張簽名卡。

先前《Goldin Auctions》也曾經手過另一張大物球員的超級亮簽名卡，那就是洋基隊的多明格茲（Jasson Dominguez），當時多明格茲的球員卡以高達47萬4000美元天價結標。

紅襪梅耶即將在12月滿19歲，他是2021年選秀會上第四順位被選走的大物游擊手，紅襪以666萬4000美元的簽約金將他給簽下，在上季他於新秀聯盟出賽時繳出打擊三圍.275/.377/.440，17分打點與7次盜壘的表現，《MLB Pipeline》也將他排在今年百大新秀第9名。

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