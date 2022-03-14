中職》牛棚崩盤！ 悍將單場3轟仍不敵中信兄弟

高國輝2局下轟出陽春彈，助富邦悍將1：1扳平。（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將今天在自辦熱身賽迎戰中信兄弟，雖靠高國輝、戴培峰、申皓瑋相繼開砲聯手轟下6分，卻因牛棚在第7、8局狂丟6分以6：10敗給中信兄弟。

高國輝2局下轟出陽春彈，戴培峰5局下轟出3分彈，助富邦兩度打完5局兩度扳平比數，7局下申皓瑋轟出2分彈，把落後差距縮至6：8，富邦前8局每局都有攻勢，得分卻只來自這3發全壘打。

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戴培峰5局下轟出3分彈，助富邦悍將4：4扳平。（富邦球團提供）

郭俊麟用58球投4局，局數是他今年熱身賽單場最多，最快球速來到143公里，投出4次三振但有2次保送，挨4安失2分有1分責失；江國豪用14球中繼1局、挨3安失2分，最快球速有147公里。

郭俊麟對中信兄弟投4局，局數是他今年熱身賽單場最多。（富邦球團提供）

中信擊出14支安打，張志豪守中外野扛第4棒，前2打席都被郭俊麟三振，5局上2出局從陳韋霖手中轟出2分彈，傷癒復出後首次在熱身賽開砲，助中信把領先擴大到4：1。

張志豪5局上轟出2分彈。（中信球團提供）

張志豪5局上轟出2分彈。（中信球團提供）

張志豪5局上轟出2分彈。（中信球團提供）

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