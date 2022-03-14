中職》罕見「薪」現象 樂天桃猿不公布朱育賢3年約薪資

朱育賢。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿已完成全部球員談薪，是今年中職5隊速度最快的球隊，但讓外界好奇陣中主力打者朱育賢的薪資並未曝光，領隊浦韋青今天表示，「尊重球員意願，暫時不會公布。」也成為球員獲大幅加薪卻未公布薪資條件的罕見現象。

週六就要進行中職公辦熱身賽，但除了樂天桃猿之外，其他4隊都尚未公布新球季的球員薪資結果。樂天桃猿以往就是談薪最迅速的代表球隊，過去5年都在2月底之前就全部搞定，今年則是2月5日開訓時公布第一波談薪結果，到了前天再公布第二波，浦韋青今天則證實全部球員都已談妥。

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包括陣中主砲陳俊秀談妥刷新隊史紀錄的月薪93萬1年約、隊長林泓育獲得一紙月薪分為85萬、88萬、90萬的3年合約，以及去年季後行使自由球員資格但確定續留的陳禹勳，也獲一紙月薪維持平盤58萬的1年合約。這些受到關注的主力球員薪資都已公開，但樂天對於去年拿下全壘打王和打點王的朱育賢薪資仍予以保留，只公開他簽下3年合約。

朱育賢在2015年選秀以第7指名入隊，卻憑藉自身表現打出「第7輪奇蹟」，在去年已成中職史上首位月薪達到50萬元的第7輪球員。現年30歲的朱育賢，儘管薪資保密，但確定今年薪資會大幅成長，收下一紙平均月薪超過65萬的3年合約。

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