MLB》洋基為什麼要拿24歲無名捕手？ 美媒點出關鍵因素

羅特維特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在洋基今天完成與雙城的五人交易後，除了大家熟知的明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）及金手套游擊手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）外，24歲捕手羅特維特（Ben Rortvedt）也在這次的交易包裹中，對此美媒特別點出羅特維特為何會被洋基相中的關鍵。

羅特維特是雙城在2016年選秀第二輪選中的選手，目前年僅24歲，上個賽季主要都在3A出賽，並繳出打擊率2成54，5發全壘打22分打點的成績，在大聯盟則出賽39場，繳出打擊率1成69，3發全壘打和7分打點的成績，對此《SNY》記者Andy Martino特別提到，洋基非常喜歡羅特維特，且對他的防守具有高度評價，同時Martino也指出球團目前的計畫是希望他能在新球季與東岡凱爾（Kyle Higashioka）輪流鎮守本壘防線。

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除了年輕且擁有不錯防守評價外，知名資深記者羅森索（Ken Rosenthal）及YES電視台記者Jack Curry皆認為，由於洋基的捕手教練史萬森（Tanner Swanson）曾在2018-2019賽季待過雙城，曾有過與羅特維特一同共事的經驗，他對於羅特維特的了解和評價最終成為洋基做出這個決定的關鍵因素。

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