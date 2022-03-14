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NFL》球迷成冤大頭？布雷迪「最後傳球達陣」用球早以天價售出

2022/03/14 18:12

布雷迪宣布復出。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日美國體壇迎來震撼消息，44歲傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）在退休不到兩個月後，於推特上表示將再戰一季。然而被認為是布雷迪生涯「最後一次」傳出達陣的比賽用球，卻早在昨日以51.8萬美元（約1746萬新台幣）的天價售出。

當時由坦帕灣海盜放上洛杉磯公羊的國聯分區季後賽，決勝節海盜仍以13：27落後，布雷迪在公羊明星角衛拉姆西（Jalen Ramsey）嚴加看防下，與外接手伊凡斯（Mike Evans）成功連線，完成一記55碼傳球達陣，將比數追近至20：27，隨後靠著跑衛福内特（Leonard Fournette）再拿下一次達陣追平，可惜最後仍遭公羊再見射門，無緣連霸。

衛冕超級盃失利後，布雷迪也正式宣布退休。而這顆布雷迪生涯「最後一記」傳球達陣的比賽用球，在被外接手伊凡斯扔至觀眾席後，被球迷叫價10萬美金（約28.5萬新台幣）起標。一共有23位競標者參與，最終以51.8萬美元成交，比起布雷迪生涯首次傳球達陣用球的價格（42.8萬美元）高出近10萬美元。

豈料事隔不到2個月，44歲的布雷迪竟又宣布將重返賽場，再戰他生涯第23個賽季。而買下布雷迪「最後一記」傳球達陣用球的球迷也莫名成為冤大頭，究竟布雷迪將再戰幾季，真正的「最後一傳」何時才會發生，也令球迷拭目以待。

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