HBL》泰雅之光！「最強高中生」陳將双來自台中和平環山部落

新竹市光復高中籃球隊陳將双在HBL奪冠後擁吻穿著泰雅族傳統服飾到場加油的阿嬤。（記者林正堃攝）

〔記者歐素美／台中報導〕陳將双率領新竹市光復高中奪下隊史首座HBL高中籃球聯賽冠軍，被譽為本屆HBL「最強高中生」！陳將雙出生台中市和平區環山部落，和平區公所今天也在臉書貼文「技冠群雄」，「賀!!和平之光 泰雅之光」，祝福陳將雙在未來的籃球之路繼續發光發熱。

台中市和平區公所在臉書貼文祝賀陳將双。（擷取自和平區公所臉書）

光復高中陳將双被譽為本屆HBL「最強高中生」！在HBL冠軍戰最後飆出關鍵1.9秒致勝一擊，成功幫助光復高中奪下隊史HBL首次冠軍，賽後陳將双表示，「那一球出手還抽筋，但我知道一定會進，去年4強戰被絕殺，今年總算沒空手而歸。」

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陳將双是和平區環山部落泰雅族人，國小就讀和平區平等國小，高年級時為就讀體育專班才轉學至台中市東區的大智國小，國中就讀台北市金華國中。

和平區公所今天也在臉書貼文表示，恭喜來自台中市和平區環山部落，台灣籃球界近年來的「 最強高校生」陳將双，率領新竹光復高中奪下隊史首冠，也獲選為最有價值球員MVP及人氣王雙料大獎，祝福在未來的籃球之路繼續發光發熱。

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