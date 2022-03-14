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花滑》氣炸！ISU抵制無緣世錦賽 俄羅斯72歲「雙人滑女王」開砲

2022/03/14 18:58

花滑世錦賽將於3月21日在法國登場，但受到ISU抵制影響，俄羅斯選手們將無法參賽。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，全球體壇齊聲撻伐，國際滑冰聯盟（ISU）也響應抵制活動，禁止俄羅斯、白俄羅斯的選手參賽，如此一來下週登場的世界花式滑冰錦標賽將無法參加，對此俄羅斯花滑傳奇女將羅德妮娜（Irina Rodnina）開砲：「沒有俄羅斯選手的世錦賽不是世錦賽。」

花滑世錦賽將於3月21日在法國登場，但受到ISU抵制影響，俄羅斯選手們將無法參賽，據外媒報導，俄羅斯決定採取應對措施，在同一時期於國內舉辦花滑比賽，抗議意味濃厚。

俄羅斯花式滑冰傳奇女將羅德妮娜（右）。（資料照，法新社）

現年72歲，生涯在世錦賽、歐錦賽各擁有10面金牌，冬季奧運拿下3金，被譽為「雙人滑女王」的俄羅斯傳奇女將羅德妮娜受訪直言：「只要是選手和觀眾都能享受的比賽，無論什麼比賽我都支持，我認為國際滑冰聯盟的決定很奇怪，沒有俄羅斯的世錦賽不是世錦賽！」

俄羅斯在國內舉辦花滑比賽，且與世錦賽撞期，是否有較勁意味？羅德妮娜表示：「沒有必要比較任何東西，這些選手們不應該被剝奪參加世錦賽，我們會以最大的規模舉辦比賽，但沒有必要與世錦賽相提並論。」

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