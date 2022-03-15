MiLB》名單大換血！ 金鶯怪物領銜、10大新秀右投出爐

羅德里奎茲是10大右投第一人。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟一年一度的10大潛力新秀排行榜，今年受到封館影響導致到三月才公布，此次依舊由10大右投新秀打頭陣。金鶯羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）從去年的第七名直接躍升至第一名，他也被視為農場新秀中實力最好的投手。

本次的10大右投名單比起上屆有相當大的轉變，共6人從名單上畢業，2人因為傷病而掉出名單外，總計此次的10大右投新秀出現8個新名字，只有羅德里奎茲與馬林魚隊的梅耶爾（Max Meyer）還待在榜上，值得一提的是馬林魚在本次共有3人入選10大右投新秀的行列。

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10大右投名單如下：

1.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）（金鶯）

2.巴茲（Shane Baz）（光芒）

3.萊特（Jack Leiter）（遊騎兵）

4.格林（Hunter Greene）（紅人）

5.柯比（George Kirby）（水手）

6.卡布雷拉（Edward Cabrera）（馬林魚）

7.梅耶爾（Max Meyer）（馬林魚）

8.卡瓦利（Cade Cavalli）（國民）

9.喬布（Jackson Jobe）（老虎）

10.培瑞茲（Eury Perez）（馬林魚）

以下為各球種的最佳人選（括號為該球種分數）：

速球：巴茲、格林（80）

巴茲在去年3A與大聯盟期間，直球均速為96.6英哩，且極速能夠碰到100英哩，而格林的火球更可怕，他均速接近99英哩，飆破三位數也是家常便飯，新秀專家梅歐認為，雖然格林的球速比較快，但比起來巴茲運用速球的方式讓他得這顆火起更加可怕。

曲球：萊特、卡瓦利（60）

萊特的曲球速度保持在70英哩上旬，且有著垂直落下的角度，在大學時期他就展現能用這顆球來搶好球數，並讓打者去追打它，且不論是否投進好球帶都能讓打者揮棒落空。卡瓦利的曲球比萊特的更充滿力量，球速約在80英哩中旬，由於該曲球的絕佳變化幅度且變化時機較晚，使他在去年球季締造恐怖的三振率。

遊騎兵在去年首輪第2順位選進的萊特。（資料照）

滑球：梅耶爾、喬布（65）

兩人的滑球都在所屬的選秀梯次被評價為當屆最好的滑球，前者為2020年後者為2021年，梅耶爾的滑球在去年球季未若原先犀利（去年球探給他滑球70分高評價），但仍是相當具有毀滅性的球種，球速坐落在85到89英哩，有著巨大的垂直幅度，且較晚開始變化。

有些球探在高中時給喬布的滑球80分評價（評分採用20-80量尺，80就是最高分），球速約在80英哩下旬，有著菁英等級、高達3000轉以上的轉速。

變速球：羅德里奎茲（70）

球探直言，在速球能夠投到三位數的同時還能夠像羅德里奎茲有這麼好的一顆變化球是不公平的。他的變速球相當噁心，速度約在80英哩中旬，較晚變化且欺騙性極佳。

控球：柯比（65）

柯比在大學時期每九局保送率僅1.9，在2019年時更是誇張的0.6，隨後他便在2019年選秀會上被水手以首輪選進。在進入職業後柯比前23局都沒有投出保送，且在進職業後他投得更快，但控球也沒有變差，生涯至今的每九局保送率僅1.5。

柯比良好的控球讓他被認為是地板相當高的投手。（圖片取自推特）

最高天花板：羅德里奎茲

羅德里奎茲連續兩年都被列在這個項目當中，他現在也被視為農場所有投手中第一名，羅德里奎茲的身材、球威與投球手感使他去年的表現更進一步，在進入2A後三振率提高的同時保送率還下降，而且本季才會是他的22歲球季。

最高地板：柯比

因為能夠將球良好地控制在好球帶邊緣（代表控球極佳），柯比選前就被認為是高地板的大學投手，而且在進入職業後各項能力都有所提升，使得天花板也隨之上升。儘管進職業後工作量提升，柯比還是能夠把他擁有的各項武器都控制得很好，球探認為柯比非常非常有可能在大聯盟擔任先發投手很長的一段時間。

年度最佳新秀候選：巴茲

巴茲是名單中唯二在去年有上到大聯盟的人（另一位是卡布雷拉）。光芒似乎相當清楚該怎樣帶領年輕投手獲得成功，預計巴茲本季也會在球隊輪值佔有一席之地。

巴茲本季有望在光芒輪值佔有一席之地。（資料照）

竄升最快：培瑞茲

培瑞茲在2019年被馬林魚簽下至今長高4英吋、體重增加45磅，球威與表現也都逐年提升，甚至有球探認為他有可能會是馬林魚這三位入選10大新秀右投中表現最好的一人。

最低出身：卡布雷拉

卡布雷拉在2014年就擁有被大聯盟簽下的資格，但卻到隔年才被馬林魚以10萬美元簽走。2019年是卡布雷拉脫胎換骨的一年，儘管後續2年都因為傷病減緩他的腳步，但去年他就已經登上大聯盟且投了7場先發。

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