MiLB》天使投手新希望第一名！ 年度10大新秀左投出爐

德梅斯被列在10大左投新秀之首。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本季大聯盟排出的10大新秀左投與新秀右投一樣出現巨大變化，教士隊戈爾（MacKenzie Gore）受到傷勢影響不僅無法在去年完成大聯盟初登板，甚至還跌落五個名次，第一名由去年根本不在名單中，但卻已登上大聯盟的天使左投德梅斯（Reid Detmers）奪下。

本屆名單變動巨大，除了戈爾掉到第6名外，新增4人為哈里森（Kyle Harrison）、沃爾斯頓（Blake Walston）、阿許比（Aaron Ashby）與埃德（Jake Eder），而去年名單中有3人：克羅切（Garrett Crochet）、史庫柏爾（Tarik Skubal）、林區（Daniel Lynch）畢業，馬奎茲（Brailyn Marquez）與麥凱（Brendan McKay）則因傷掉出名單外。

請繼續往下閱讀...

10大農場左投名單如下：

1.德梅斯（Reid Detmers）（天使）

2.洛多洛（Nick Lodolo）（紅人）

3.利柏拉托（Matthew Liberatore）（紅雀）

4.雷希（Asa Lacy）（皇家）

5.哈里森（Kyle Harrison）（巨人）

6.戈爾（MacKenzie Gore）（教士）

7.霍爾（DL Hall）（金鶯）

8.沃爾斯頓（Blake Walston）（響尾蛇）

9.阿許比（Aaron Ashby）（釀酒人）

10.埃德（Jake Eder）（馬林魚）

以下為各球種的最佳人選（括號為該球種分數）：

速球：霍爾（65）

好消息是：霍爾的速球約在90英哩上旬且有很好的尾勁，最快曾碰過101英哩，6呎2吋的高度又有著如此迅速的球速對打者而言相當具有殺傷力。壞消息則是，他在去年投31.2局後遇到手肘傷勢問題，不過金鶯仍相信他能夠在本季盡快回歸。

曲球：德梅斯（65）

曲球就是德梅斯得以在去年球季，同時也是生涯第一個完整職業賽季就能夠從2A直接升到大聯盟的主因。德梅斯的曲球在去年大聯盟時的均速73.5英哩，有著極大的變化量能愚弄打者使他們揮棒落空，雖然樣本數不高，但該曲球去年在大聯盟的揮空率為33.3%，對手打擊率為1成50。

德梅斯去年從2A出發，便順利地一路爬到大聯盟還投了5場先發，靠的就是他犀利的曲球。（資料照，美聯社）

滑球：阿許比（65）

去年球季阿許比在大聯盟使用滑球的比率高達38.5%，速度在80英哩下旬，有著巨大的變化量，且他能夠控在好球帶下緣或更低的位置，這顆球去年對大聯盟打者有著高達42%的揮空率。

變速球：戈爾、雷希（60）

兩人去年也都被列在這項排名當中，雷希的變速球會很慢才產生變化並遠離打者，皇家球團認為這是他最好的變化球。戈爾速度在80英哩下旬的變速球有著下沉的軌跡，但他現在的問題是得找回自己的投球機制與控球。

控球：洛多洛（60）

洛多洛上季因為肩傷只投50.2局，否則他有很高的機會能在大聯盟登板，洛多洛生涯在職業賽場共投69局僅投11次保送，同時飆出108K。

最高天花板：戈爾

戈爾連續3年都是這項目的得主，擁有4顆球種在55分以上的評價（速球60、曲球55、滑球60、變速球60），2019年主投101局防禦率僅1.69，飆出135K、28次保送，只要他能夠將自己的投球機制調整回來，那麼他應該還會是有機會成為當初教士球團寄予厚望的王牌左投。

連續好幾年都是10大新秀左投之首的戈爾，在去年本該要上大聯盟時遭遇職業生涯最大挫折。（資料照）

最高地板：德梅斯

2020年才被選進，去年第一個完整的職業球季就一路從2A爬上大聯盟，雖然初登大聯盟表現一般，不過依舊有機會在本季擠進輪值當中。德梅斯在大聯盟展現出比小聯盟時期還更能丟好球的功力，球探認為應該要讓他留在輪值當中，更表示他有機會能當個二號，再差也是五號先發，不太可能會成為牛棚投手。

年度最佳新秀候選：德梅斯

天使在楚奧特（Mike Trout）時代最大的問題就是先發投手，而本季德梅斯有機會在大聯盟投出一個完整的，或者是接近完整的球季，這也增加他拿下年度最佳新秀的機會。球探表示，洛多洛、利柏拉托、阿許比三人也有機會爭奪年度新秀的獎項，但要看他們在陣中角色與健康狀況而定。

竄升最快：埃德

埃德在大學前兩年大部分時間都擔任牛棚，在2020年因肺炎提前中斷的賽季前投過4場先發，埃德在2020年選秀會上於第4輪才被馬林魚選中，但去年他就成為球隊農場最好的投手新秀之一。埃德有著90英哩中旬的速球，犀利的滑球與進步許多的變速球。雖然因為TJ手術導致他的發展暫時中斷，但埃德依舊是自選秀以來提升最多的球員。

埃德在去年被選進未來之星明星賽，不過也因為動TJ手術，本季預計報銷。（資料照）

最需要證明自己：戈爾

2017年首輪第三順位，從2018年開始連續4個球季被列在百大新秀，然而因為投球機制不穩定的因素，去年球季他一共待了4個層級，甚至還去亞利桑那秋季聯盟找手感，但球探仍相信戈爾有機會找回過往榮耀。

值得注意：威廉森（Brandon Williamson）（水手）

2019年選秀會上第二輪，來自德州基督教大學（Texas Christian University）的威廉森上季表現引起球探注意，98.1局投球飆出153次三振，防禦率3.39，每局被上壘率1.18。威廉森有6呎6吋的身高，速球能夠碰到96、97英哩，一顆變化量大且變化時機晚的曲球獲得高於水準以上的評價，同時還能投滑球與變速球，雖然兩者都在平均水準，但球探認為如果其中一顆球提升到了50分以上，或者是他能夠重複2021年在小聯盟的水準，那麼他有機會在明年擠進10大左投的名單當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法