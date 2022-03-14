NBA》只差105分！詹皇本週有望超越「郵差」 登史上得分榜第二

詹姆斯（左）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今以111：140遭太陽痛宰，但陣中一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）達成生涯「1萬籃板+1萬助攻」，成為史上第一人，不僅如此，詹姆斯有望在本週超越「郵差」馬龍（Karl Malone），登上史上得分排行榜第二名。

詹姆斯今日上陣30分12秒，繳出31分、7籃板、6助攻，成為史上第一位生涯達成1萬籃板+1萬助攻的球員，雖然紀錄夜無法配上贏球喜悅，但這對詹姆斯來說，依然別具意義。

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據《ESPN》報導，詹姆斯表示：「因為我的成長背景，每當達成這樣的成就時，我都會說不出話來，我開始想到我的家鄉俄亥俄州阿克倫，我的成長經歷、我來自哪裡，以及我夢想在這個聯盟中打球，並成為頂尖的一員。」

詹姆斯說道：「我的隊友在賽後祝賀我，我媽媽也在中場休息時發了簡訊給我，但我在賽後才看到，能成為這個聯盟的一員是一種榮幸，無論本季發生什麼，你都會盡可能在漫長的馬拉松比賽取得勝利。」

詹姆斯目前生涯累積36824分，在史上得分排行榜高居第三，只差105分就能超越第二名的馬龍，詹姆斯本季場均貢獻29.7分，湖人本週還有4場比賽要打，詹姆斯高機率在本週擠下馬龍，成為史上第二。

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