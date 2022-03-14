高球》2022台灣PGA巡迴賽開打 全年賽事總獎金達9350萬台幣

2022台灣PGA巡迴賽13站冠名贊助商和ThreeBond巡迴賽9站冠名贊助商及球場代表.參賽選手合影。（TPGA提供）



〔記者粘藐云／綜合報導〕TPGA台巡賽新賽季即將登場，今年台巡賽正規賽場數，目前確定有13場，還有9場ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽，兩項巡迴賽賽事總獎金加總達新台幣9,350萬元，另有兩場台巡賽正積極爭取中，期盼再創突破台幣一億元總獎金紀錄。

理事長陳榮興去年上任展現力道，台巡賽比賽場數及全年度總獎金額雙雙驟升，台巡正規賽場數原預計15場，但是因5至8月疫情嚴峻，國內所有運動賽事都暫停及延後，整整三個多月無法舉辦比賽，一直至9月才解封，因此比賽場數略減，最後總計為13場，以及9場挑戰巡迴賽。

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今年再續榮景，13場台巡賽，年度總獎金為8405萬元；9場第二級巡迴賽ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽（ThreeBond TPGA Challenge Tour），每場總獎金為105萬元，總計945萬元。

今年比賽總場數仍是TPGA自2000年後，每年舉辦的台灣男子職業高爾夫巡迴賽以來，全年度比賽場數最多場的紀錄。

陳榮興表示，非常感謝台灣企業界的全力支持，尤其是三商行創辦人之一丶三商集團榮譽董事長翁肇喜先生，因2020年疫情影響，台巡賽場數與總獎金驟減，2021年起，他以個人名義特別贊助舉辦「肇喜登峰巡迴賽」，共有六場比賽，每場總獎金300萬元，翁董事長每場贊助200萬元，共計1200萬元，率先築起2021年台巡賽的基本架構。

原先的熱心企業界也因疫情緩解，紛紛回歸贊助台巡賽，同時也有更多企業人士深感翁董的熱心推展台灣職業高球運動的號召，因而共襄盛舉，一起成就了2021年台巡賽事的盛況再現，且今年持續展現支持熱度，繼續贊助賽事。

今年除了許多常年熱心贊助的企業繼續支持，更喜見新贊助商加入單站冠名主辦行列，如長華集團與苙億公司，都是首次單站冠名主辦賽事；而綠林興業公司也是首度成為台巡賽單站主要贊助商。

另外，共同參與肇喜登峰巡迴賽，合辦加入單站冠名主辦的國內企業與球場還有（依舉辦日期順序） 台灣美津濃公司丶斑芝花球場丶仰德集團丶老爺球場及環台水泥。

陳榮興提到，十分感謝今年持續贊助台巡賽與挑戰巡迴賽的企業，未來會更努力繼續尋求更多企業來贊助比賽，希望比賽場數能持續增加；TPGA宗旨與目標就是希望培育新一代的傑出職業選手，在國際高壇發光發熱；更期望未來能將台灣巡迴賽推升加入男子高球賽世界積分制度，為台灣男子職業選手不需出國比賽，就能獲得累積世界積分，以進軍國際高壇為目標。

今年在台灣舉辦的亞巡賽仍是兩場，包括9月舉行的第一場亞巡賽仰德TPC錦標賽訂於9/22~25舉辦，是仰德集團自2010年起至今，今年是第12屆，總獎金維持50萬美元 （約台幣1400萬元）。

緊接是第二場的第36屆台灣名人賽暨三商杯邀請賽，總獎金維持提高至歷史新高紀錄的100萬美金（約合台幣2800萬元），繼續蟬聯今年台巡賽單場總獎金最高的第一大賽，定於9/29~10/2在台灣高爾夫俱樂部舉行。

今年是ThreeBond 連續第8年總冠名贊助挑戰巡迴賽，給予年輕選手通往台巡賽的跳板及另一個競技舞台；挑戰巡迴賽的年度獎金排名前五名可獲得翌年台巡賽參賽資格。

今年的ThreeBond TPGA Challenge Tour九場中，除了新贊助商的兩場以外，ThreeBond 主辦兩場，仰德集團單站冠名主辦兩場，柏緯集團&澄觀園練習場（南台灣）丶明安國際丶台灣福興工業各單站冠名主辦一場，每場進行兩回合36洞。

今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽亦有七家球場，包括斑芝花丶信誼丶高雄丶老爺丶清泉崗丶大崗山丶台北球場繼續支持賽事。

台南斑芝花球場今年第4年參與、承辦2022 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的開幕站，總經理鄭博元對於球場能夠4度成為ThreeBond挑戰賽的開幕站感到非常榮幸，也樂見球場能夠為TPGA的賽事盡一份力量。

2022年台巡賽的賽季，將於3/23~26日在高雄信誼球場舉行的肇喜登峰巡迴賽-長華公開賽揭開序幕，由長華集團單站冠名主辦，總獎金為台幣315萬元。

今年台巡正規賽13場比賽中將有5場透過網路直播，將賽事後兩回合決賽的精采賽況即時呈現給關心台巡賽的球友們；今年直播平台除了可以在台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports 與TPGA官網上觀看之外，還有LINE平台-Golfourit，豐富了台巡賽事露出的機會，也讓愛好高球運動的朋友們可以獲得即時與最詳細的賽況及結果；其他場次也將採取錄播方式，服務球友。

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