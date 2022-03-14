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T1》高雄全家海神迎接主場4連戰 入場抽機車有吃又有玩

2022/03/14 21:59

高雄全家海神職業籃球隊將於3月19日（六）、20日（日）舉辦「嗨嗨人生 SYM伴你行」主題。（高雄全家海神提供）

〔體育中心／綜合報導〕歷經長達33天的漂泊，高雄全家海神職業籃球隊客場五連戰收穫甚豐，與新北中信特攻拉開1.5場勝差，以14勝5負聯盟第一之姿回家比賽！3月19日（六）、20日（日）舉辦「嗨嗨人生」主題週，19日、20日各抽乙台SYM新車款KRNBT，入場就送舊振南、貢茶提供的點心與飲品，數量有限，送完為止。場內另有環廊遊戲-贊助商神隊友好禮輪盤，陪神隊友一起沒玩沒了，fun浪玩樂！

客場之旅收穫甚豐 例行賽倒數11場全力衝刺

高雄全家海神隊打完五分之三的球季，至今戰績保持聯盟龍頭，與新北中信特攻維持1場勝差。歷經超過一個月的客場漂泊，首場對台啤1分飲恨，第三戰對中信特攻也未能守成，五戰苦吞兩敗，但這兩場都是寶貴經驗，也是球隊前進季後賽的重要過程。

為找出最佳作戰方程式，教練團每六場比賽都會重新評估球員狀態與團隊配合，與桃園雲豹一役是海神第18場賽事，昨日17分大勝臺中葳格太陽隊，也代表在第四階段打出好的開始，接下來將回家迎接主場四連戰。

喬伊斯說：「能在客場贏球，拿下勝利，勢必能讓球隊增加自信。畢竟如果要成為冠軍隊，這就是必經之路，過去的客場五連戰，也是為未來做好準備。」

有吃有玩抽大獎 sym伴你沒玩沒了

高雄全家海神3月19日（六）17時30分交手桃園雲豹、20日（日）17時30分對上中信特攻，進場就有機會抽中SYM 靈獸新車款KRNBT。KRNBT是由SYM與歐洲設計公司共同攜手，結合麒麟意象，碰撞出嶄新騎乘樂趣。

入場抽機車，「嗨嗨人生」主題週也要包辦神隊友的吃喝玩樂，球迷入場就送舊振南精緻小點、貢茶每日精選飲品，數量有限，送完為止。場內另有環廊遊戲-贊助商神隊友好禮輪盤，詳細活動將會陸續公布，請鎖定官方社群。

SYM車主專屬優惠 浪你停車免煩惱

3/19、20主題週於巨蛋球場周邊，規劃SYM車主專屬停車位，憑當日主場賽事門票，並騎乘SYM機車即可停放（由博愛路進入）。另外SYM 連續兩週也在漢神巨蛋購物廣場舉辦展車會，除了有豐富的禮物，KRNBT實車同步在現場展出，試乘要快。

購票雄優惠 神隊友、台鋼球迷照過來
憑商家神隊友消費發票，至海神主場賽事現場購票，享買一送一優惠，看完高雄全家海神，憑票根再去店家消費，雙向優惠雄划算。台鋼球迷照過來，３月27 日高雄全家海神主場賽事，持「臺南台鋼獵鷹」門票票根或著週邊服飾配件，享現場購票優惠買一送一。

布浪尼上週末出任務到SYM巨蛋購物廣場展車會試乘。（高雄全家海神提供）

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