中職》像在天堂打球！ 張泰山回憶澳職情緣：最感動是台灣球迷

張泰山（中）在2017年轉戰澳洲職棒，加盟阿德雷德鯊魚隊。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲駐台辦事處「40年、40個故事」計畫持續中，澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）日前在推特貼出味全龍打擊教練「森林王子」張泰山的訪問影片，張泰山談笑風生講述他在澳洲職棒打球的故事。

去年澳洲駐台辦事處慶祝在台成立40週年，宣布今年訂為「澳台情誼年」，並推出「40年、40個故事」計畫，經由人物故事，描述兩國的深厚關係，當然不得不提到曾因打球與澳洲結緣的張泰山。

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現任味全龍打擊教練的張泰山，在2017年8月底時，為了延續棒球生涯，決定轉戰澳洲職棒加盟阿德雷德鯊魚隊，值得一提的是，張泰山在澳職的最終戰，更揮出滿貫砲劃下完美句點，感動無數球迷，如今張泰山透過一段2分48秒的影片，描述他在澳職體驗到的棒球文化。

張泰山說道：「我在台灣打了20年的職棒，在因緣際會下跑去澳洲再打，哇！那時已經40歲了，我還能去哪支球隊？澳洲說可以打看看，我就想說好啊，如果有人要我的話，40幾歲的老人，結果阿德雷德說我要，才很幸運去澳洲打職棒。」

張泰山談笑風生透露，澳職給他的印象非常棒，讓他體會到打棒球可以這麼快樂、輕鬆，「應該說亞洲棒球文化都非常嚴謹，輸球時就要拘謹一點，但在澳洲贏球非常快樂、輸球也感覺蠻快樂的。」

張泰山直呼，在澳洲打球非常開心，風景也很優美，生活相當愜意，「我的孩子、家人都非常的快樂，我們好像在一個天堂裡打球和生活。」

張泰山遠在澳洲打球，還能看到台灣球迷前來現場加油，想當然是最幸福的事，「我最感動的，是我在台灣的一些球迷，他們請假跑來澳洲看我，他們知道阿德雷德有辦一個台灣日，他們做了海報、旗子，在球場發給大家。」

回憶在澳職的最終戰敲出全壘打，張泰山表示，那場比賽很多台灣、澳洲球迷進場，自己跑壘時，也把球帽舉高感謝大家，「我想說這是最後一次跑壘，我就全場一直跟大家敬禮，一直跟大家說再見。」

最後張泰山說道，希望大家有機會能到當地體驗澳洲的美，「很多人知道澳洲很漂亮，可是有很多小地方大家不曉得，像阿德雷德，我相信很少人會知道阿德雷德也是這麼漂亮，希望澳洲的美，有更多台灣人看到。」

’40 Years, 40 Stories’ brings you baseball legend Chang Tai-Shan, who signed on to play for Adelaide after retiring from Taiwan’s League. Here he discusses his amazing experience of living in Adelaide, baseball culture, & heartfelt support from fans in Australia & Taiwan: pic.twitter.com/r6NeSpGxqs — Jenny Bloomfield （@AusOfficeTPE） March 13, 2022

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