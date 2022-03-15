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網球》納達爾開季連贏17場！生涯名人賽第400勝

2022/03/15 07:09

納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」多喜臨門！印地安泉網賽男單第3輪，35歲的納達爾（Rafael Nadal）乘勝追擊，7：5、6：3解決英國對手艾文斯（Daniel Evans），不但晉級16強，更持續改寫生涯最佳開季17連勝紀錄，並集滿ATP千分名人系列賽的第400場單打勝利。

次輪初登場3盤險勝美國地主新星柯達（Sebastian Korda）後，第4種子納達爾穩紮穩打，展現頑強鬥志與招牌左手上旋球，只花1小時42分鐘，直落2解決27種子艾文斯。隨著德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）、俄國新科球王「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）先後爆冷出局，世界排名第4的「蠻牛」，已是本屆倖存的最大咖，這位人氣極旺的3屆賽事冠軍，還有望延續近來不敗氣勢，朝著開季連續第4冠邁進。

寶刀未老的納達爾，本季贏球氣勢無法擋，元月起墨爾本、澳洲公開賽、阿卡普爾科都横掃群雄，迄今無人能攖其鋒，期間還兩度擊敗年輕9歲的梅德維夫，連續3座金盃到手，加上這項北美千分名人硬地大賽連闖2關，迄今蠻牛已接連17場未嘗敗績，而一路強壓後浪精彩演出，更擦亮史上最多21座大滿貫男單冠軍的金字招牌。

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