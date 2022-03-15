MLB》留不下佛里曼 勇士送出4新秀換來運動家一壘強打

運動家一壘手歐森將改披勇士戰袍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季相當搶手的運動家一壘手歐森（Matt Olson）今終於確定換東家，球團將他送到勇士、換回4名新秀，衛冕軍也幾乎確定與當家球星佛里曼（Freddie Freeman）說再見。

現年27歲的歐森是兩屆金手套得主，過去六季在奧克蘭繳出打擊率2成52、142轟、攻擊指數0.859的成績，去年的39轟、111轟打點都是生涯新高，在美聯MVP票選位居第8名，2024年才會成為自由球員。

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來自亞特蘭大的歐森今在春訓基地受訪時表示：「那裡是很棒的地方、是我的家鄉，他們還是世界大賽冠軍，如果我一定要離開這裡（運動家）去另一個地方，亞特蘭大就是首選，我對於（新生活）感到很興奮。」

運動家從勇士換來的4名新秀包刮捕手蘭利斯（Shea Langeliers）、外野手帕什（Cristian Pache）、右投庫斯克（Ryan Cusick）、埃斯特斯（Joey Estes）。

2019年獲首輪第9指名的24歲捕手蘭利斯，是勇士農場頭號新秀，以強大的臂力著稱，去年在2A敲出22轟；23歲的多明尼加菜鳥帕什2020年在大聯盟初登場，去年球季在最高層級出賽22場、打擊率僅1成11，不過被看好未來有拿下金手套的實力。

庫斯克去年獲首輪第24指名，在低階1A出賽6場、防禦率2.76，他的隊友埃斯特斯則是出賽20場，防禦率2.91，99局投球送出127次三振。

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