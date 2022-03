MLB》「最接近死亡的經歷」大都會強打遇嚴重車禍慶幸還活著

大都會強打阿隆索。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟結束封館,球員也終於可以展開春訓,然而大都會強打「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)卻在周日前往時發生嚴重車禍,甚至向媒體慶幸自己還活著,對於人還能出現在現場直呼「非常感激」。

阿隆索周日在坦帕發生嚴重車禍,據悉當時他是在準備前往春訓的路上,就本人敘述,當他行駛至一個十字路口時,不料遭一輛車闖紅燈直接攔腰撞上,整台車甚至翻了三圈,後來受困的他踢開擋風玻璃順利逃生。

抵達春訓的阿隆索向媒體直言:「昨天我遭遇嚴重車禍,對我來說來到這裡很特別,這是非常特別的春訓,因為昨天是一次非常接近死亡的經歷,我很慶幸我還活著。」阿隆索表示自己目前身體沒有大礙,狀態「正常」,也強調非常感激還能出現在春訓。

據悉,當時阿隆索的妻子則是開著另一台車,跟在阿隆索身後,因此親眼目睹整場車禍的發生,她坦言:「以為看著我的丈夫死在我眼前,我永遠不會忘記那種感覺。」她回憶當時阿隆索從車裡爬出來時只有一處劃傷,「能在這樣重大車禍中平安無事是奇蹟。」

據警方說法,這起車禍發生在當地時間大約下午6點30分,目前也正持續調查當中。

Pete Alonso’s wife, Haley, just posted this video on her Instagram of Pete’s car after his crash yesterday. Pete said today the car flipped three times and he had to kick out the windshield to escape. pic.twitter.com/L1h5KWvnvc